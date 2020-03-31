New York’ta okullar 20 Nisan’da açılacak

ABD’de koronavirüsün merkez üssü konumundaki New York’ta okulların 20 Nisan’da açılacağı belirtildi.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, New York City sınırları içerisindeki tüm okulların korona virüs salgınına karşı önlem amacıyla bahar dönemine kadar uzaktan eğitim sistemiyle eğitim vereceğini duyurdu.

"UZAKTAN EĞİTİM İYİ BİR ALTERNATİF DEĞİL"

Blasio, “Okulların 20 Nisan 2020 Pazartesi günü bahar tatilinin ardından yeniden açılması planlanıyor. Uzaktan öğrenmenin iyi bir alternatif olmadığını itiraf etmeliyim. Çocukların okullarından ve eğitimlerinden mahrum bırakılması kötü hissettiriyor.” dedi.

VAKA SAYISI 70 BİNE DAYANDI

ABD genelinde koronavirüs vakası 164 bin 253 olarak kayıtlara geçerken, 3 bin 167 kişi ise hayatını kaybetti. New York’ta ise toplam vaka sayısı 67 bin 384’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise bin 342’ye ulaştı.