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New York’ta sıcaklardan dolayı acil durum ilan edildi

ABD’nin büyük bir kısmını etkisi altına alan sıcak hava dalgasının, hafta sonu tehlikeli seviyede artacağı uyarısında bulunuldu.

İHA | 20.07.2019 - 21:11..
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Ulusal Meteoroloji Servisi’nden yapılan açıklamada, Meksika körfezinden gelen yüksek basınçlı ısı ve nem dalgasının hafta sonu ABD’nin birçok bölgesinde ve Kanada’da etkili olacağı belirtildi.

NEW YORK’TA AŞIRI SICAK NEDENİYLE ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, kentte ‘aşırı sıcak nedeniyle yerel bir acil durum’ ilan edildiğini açıkladı. Halka zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayın çağrısında bulundu. De Blasio, sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak New Yoklulara seslenerek, "Bu önümüzdeki günlerde ortaya çıkan bir sıcak hava dalgası çok ciddi bir şey. "Cumartesi ve Pazar günleri gün boyunca gerçekten çok kötü olacak” ifadelerini kullandı.New York’ta sıcaklardan dolayı acil durum ilan edildi

SICAK HAVA KANADA’NIN BAZI BÖLGELERİNDE DE ETKİLİ OLUYOR

Kanada’da, Quebec, Ontario ve Nova Scotia eyaletlerinin bazı bölgelerinde sıcak hava uyarıları yapıldı. Toronto’da gündüz sıcaklıkları, nem oranının yüksek olduğu bölgelerde 40 derece gibi hissedildiği ifade edildi. Kanada’da hafta sonu sıcak hava yerini şiddetli yağmura bırakacağı ve bazı bölgelerde ise aşırı fırtınaların beklendiği açıklandı. Kanadalı meteorologlar, sıcaklığın ülke genelinde iki gün boyunca son yılların en yüksek seviyesinde olacağı uyarısında bulundu.
Uzmanlar son yıllarda daha sık görülen ısı dalgalarını iklim değişikliğine bağlıyor. Yeni verilere göre dünya, bu yılın en sıcak haziran ayında rekor seviyesine ulaştığını belirtiyorlar.

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