Newcastle United'a Victor Osimhen çağrısı

Galatasaray formasıyla başarılı bir sezon geçiren Victor Osimhen, Avrupa futbolunun ilgi gösterdiği golcülerden biri oldu.

Galatasaray'ın 26. Süper Lig şampiyonluğuna ulaşmasında başrol olan yıldız oyuncu, dünya devlerinin iştahını kabartmaya devam ediyor.

OSIMHEN İÇİN ÇAĞRI

Eski takımı Newcastle United'ın durumunu değerlendiren Chris Waddle, geçtiğimiz yaz Liverpool'un yolunu tutan Alexander Isak'ın boşluğunun hala doldurulamadığını hatırlatarak, yönetimin Osimhen transferi için elini çabuk tutması gerektiğini vurguladı.

"TÜRKİYE LİGİ'NİN ÇOK ÜZERİNDE"

Punchng'de Waddle'ın konuyla ilgili bir blog yazısı kaleme aldığı ve Osimhen'e olan hayranlığını şu sözlerle dile getirdiği aktarıldı:

“Osimhen'in tarzını çok beğeniyorum. Bu sezon onu Türkiye'de beş altı kez izleme fırsatım oldu ve çalışma ahlakına kelimenin tam anlamıyla hayran kaldım. Kazanmayı çok isteyen, sahada adım atmadık yer bırakmayan ve mücadeleden asla kaçınmayan bir oyuncu. Açıkçası Türkiye'ye gitmesi beni çok şaşırtmıştı. Orada el üstünde tutulduğunu biliyorum ama bence seviyesi kesinlikle Türkiye Ligi'nin çok üzerinde.”

"PREMIER LİG'DEKİ HER TAKIMA SEVİYE ATLATIR"

Osimhen'in Ada futboluna mükemmel uyum sağlayacağını belirten İngiliz efsane, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Premier Lig'deki her takıma seviye atlatır. Çok istikrarlı, hareketli, hava toplarında mutlak hakimiyeti olan ve teknik kapasitesi yüksek bir oyuncu. Onu Newcastle'ın yeni 9 numarası olarak görmeyi çok isterim. Bugün piyasaya çıksa Newcastle dışında en az beş dev kulüp daha onun için sıraya girer. Futbolcuların en verimli dönemlerinin 28-30 yaş arası olduğu düşünülürse, Premier Lig'de zirve yıllarını yaşamak için önünde harika bir zaman var.”

DURSUN ÖZBEK NE DEMİŞTİ?

Dursun Özbek ise geçtiğimiz gün Osimhen ile ilgili yaptığı açıklamada, "Victor Osimhen'i satmayı düşünmüyoruz! Satmayı düşünmediğiniz bir oyuncuya fiyat biçmek, doğmamış futbolcuya don biçmek gibi..." demişti.

SÖZLEŞMESİ 2029'DA SONA ERECEK

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon kiraladığı bu sezonun başında da 75 milyon euro karşılığında bonservisini aldığı Osimhen'in sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi, 30 Haziran 2029 tarihine kadar devam ediyor.

75 milyon euro piyasa değeri bulunan Nijeryalı futbolcu, bu sezon Galatasaray'da 33 maça çıktı.

27 yaşındaki yıldız oyuncu, bu karşılaşmalarda 22 gol ve 8 asistle mücadele etti ve toplamda 30 gollük bir katkı sağladı.