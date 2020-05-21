Artvin'in neyi meşhur: Artvin'in en meşhur yemekleri

Artvin'in neyi meşhur, yöresel yemekleri, en ünlü yiyecekleri ve mutfak kültürü burada. Ayrıca Artvin'in tatlıları, çorbası nelerdir, nesi meşhur anlattık!

Artvin’in nesi meşhur, Karadeniz’in doğusunda yer alan Artvin’in mutfak kültüründe Gürcü, Laz ve Anadolu mutfaklarının izlerine rastlanabilir.

Artvin’in Meşhur Yemekleri ve Tatlıları

Laz Böreği

Katmer

Kalaco

Kaygana

Püşürük Çorbası

Yoğurtlu Silor

Lenger

Hasuta

Hinkal

Artvin’in Diğer Meşhur Yiyecekleri

Laz Böreği

Oldukça değişik bir tatlı çeşidi olan Laz böreği Artvin yöresinin en bilindik lezzetlerindendir. Baklava gibi hazırlanan bu tatlıda, açılan hamurların arasına muhallebi konulur ve fırında pişirildikten sonra şerbetlenerek servis edilir. Laz böreğine kendine has lezzetini katan bileşen ise az miktarda da olsa karabiber kullanılması oluyor.

Katmer

Türkiye’nin dört bir yanında severek tüketilen Katmer de Artvin’in yöresel güzel tatlarından biridir. Bu güzel lezzet hamurun elde açılması ve ardından tereyağı sürülerek fırında pişirilmesiyle ortaya çıkmaktadır. İsteyen sade halini yapabileceği gibi isteyen tahinli olarak tercih edebilir Katmeri.

Kalaco

Lapa tarzında bir kahvaltılık olan Kalaco; süzme yoğurt ve mısır ununun kaynatılması ve üzerine armut pekmezi veya bal eklenmesi ile tüketilen bir yiyecektir.

Kaygana

Artvin’in meşhur yiyeceklerinden biri olan Kaygana; yumurta, un, maydanoz, dereotu ve yeşil soğan gibi farklı yeşillikler eklenerek hazırlanan krep benzeri bir hamur işidir.

Püşürük Çorbası

Soğan, tereyağı ve baharatlarla hazırlanan Püşürük çorbası, Artvin denilince adı anılmadan geçilmeyecek bir çorba. Bu çorba kendine has lezzetiyle Artvin’de en çok sevilen çorbalardan da biri.

Yoğurtlu Silor

Artvin’in yöresine has Silor, hamurun yufka şeklinde açılmasıyla hazırlanan bir yemektir. Yufka şeklinde açılan hamur ince bir şekilde rulo yapılır ve ardından küçük küçük kesilerek fırında veya sacda pişirilir. Pişen yufkaların üzerine kaynar su, yoğurt ve tereyağı ilave edilerek yemek hazır hale getiriliyor. Bu sade ama güzel lezzeti Artvin’e yolu düşenlerin denemesini öneririz.

Lenger

Et, soğan, biber, patates ve başka sebzelerin de harmanlanmasıyla hazırlanan ve fırına sürülerek pişirilen bu yemek özellikle misafir ağırlanan sofralardaki yemeklerin başında gelmektedir.

Hasuta

Dut pekmezi, nişasta ve tereyağının kıvam alıncaya kadar pişirilmesiyle hazırlanan bu pratik lezzet, hafif olduğu için de sıklıkla tercih edilmektedir.

Hinkal

Mayalı hamurun avuç içi kadar açılması, ardından içine az yağlı kavurma konup kapatılmasıyla hazırlanan bu yemek, mantı usulünde pişirilir. Piştikten sonra da yoğurt ve yağa bile gerek kalmadan tüketilebilir.

Artvin’in Diğer Meşhur Yiyecekleri

Artvin’de bulabileceğiniz diğer yöresel lezzetler şu şekildedir: