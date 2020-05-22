Diyarbakır'ın neyi meşhur: Amasya'nın en meşhur yemekleri

Diyarbakır'ın neyi meşhur, yöresel yemekleri, en ünlü yiyecekleri ve mutfak kültürü burada. Ayrıca Diyarbakır'ın tatlıları, çorbası nelerdir, nesi meşhur anlattık!

Diyarbakır’ın nesi meşhur, 1.7 milyonu aşkın nüfusuyla Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en önemli şehirlerinden birisi olan şehrin birçok meşhur yemeği bulunmaktadır.

Genellikle et ağırlıklı yemekleriyle ön plana çıkmış olan Diyarbakır’da yemeklere çeşitli baharatlar katılarak farklı tatlar elde edilmektedir. Aşağıda sizler için şehrin en çok tüketilen ve sadece şehirde değil Türkiye çapında da en meşhur yemeklerinden bahsettik…

Diyarbakır’ın Meşhur Yemekleri, Tatlıları ve Meyveleri

Ayvalı Kavurma

Mumbar Dolması

Patlıcan Dizme

Cartlak Kebabı

Duvaklı Pilav

Sıkma

Burma Kadayıf

Diyarbakır Karpuzu

Diyarbakır’ın Diğer Meşhur Yiyecekleri

Ayvalı Kavurma

Şehrin simge yemeklerinden birisidir. İsterseniz kuzu eti isterseniz de dana eti ile yapabilirsiniz. Daha sonra üzerine eklenen baharat çeşitleriyle ünü, şehri aşmıştır.

Mumbar Dolması

Yörenin belki de en çok bilinen yemeklerinden birisidir diyebiliriz. Kuzu bağırsağı ve kuzunun işkembesi kullanılarak yapılır ve yine bol baharatlı olarak doldurulan dolmalar tencerelerde pişirilmeye bırakılmaktadır. Diyarbakır’a gittiğinizde kesinlikle tatmanız gereken lezzetlerden birisidir.

Patlıcan Dizme

Patlıcanın yanı sıra başka sebzeler de eklenerek yapılmaktadır. Dizilme işleminin ardından üzerine dökülen salçalı sos ile fırında pişirilir ve sıcak bir şekilde servis edilir. İsteğe göre yanında yoğurtla yenilebilir.

Cartlak Kebabı

Aslında ciğer kebabı da denmektedir. Kuzunun dalağı, ciğeri ve böbreği ile yapılmaktadır. Yine baharatları çok farklı bir tat ve lezzet vermektedir.

Duvaklı Pilav

Diyarbakır’ın öne çıkan yemeklerinden birisi de Duvaklı Pilavdır. Normal pilavlarla karıştırılmaması ve kıyaslanmaması gereken bir pilav şeklidir. Baharat ve yemişler ile harmanlandığında ortaya bambaşka bir tat çıkmaktadır.

Sıkma

Şehrin sulu yemeklerinden birisidir. Uzun süre dayanan bir yemek değildir ve bu nedenle günlük olarak pişirilir ve tüketilir. Nar suyu ve farklı çeşit baharatlar kullanılarak yağsız kıymaya eklenir. Adını; avuç içinde nohuttan bir miktar büyük sıkılarak oluşturulmasından almıştır.

Burma Kadayıf

Hem bol şerbet dökülen hem de üzerine yine bol fıstık koyulan ve damakta tat bırakan bu tatlı çeşidi sadece Diyarbakır’da değil Türkiye’nin hemen hemen her şehrinde yapılmakta ve tüketilmektedir.

Karpuz

Ve tabii Diyarbakır’ın lezzeti tescillenmiş o muhteşem karpuzlarından bahsetmemek olmaz. 13 bin yıllık bir geçmişe sahip bu lezzetin tadına esas yerinde bakmanızı tavsiye ederiz.

Diyarbakır’ın Diğer Meşhur Yiyecekleri

Diyarbakır’ın saymakla bitmeyecek muhteşem diğer lezzetleri ise şöyledir: