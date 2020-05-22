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- Giresun'un neyi meşhur: Giresun'un en meşhur yemekleri
Giresun'un neyi meşhur: Giresun'un en meşhur yemekleri
- Özel Yazı
- 22.05.2020 - 16:34
Giresun’un nesi meşhur, Karadeniz Bölgesi’nde yer alan küçük ve sevimli bir ilimiz olan Giresun’un mutfağı oldukça güzel lezzetlerle bezenmiştir. Bu lezzetleri sizler için derledik..
Giresun’un En Meşhur Çorbaları, Yemekleri ve Tatlıları
- Çalıçileği Çorbası
- Lahana Dilbesi
- Tavada Mısır Ekmeği
- Isırgan Otu Yemeği
- Yağlaş
- Taflan Tuzlusu Kavurması
- Fındıklı Badem Tatlısı
- Giresun’un Diğer Meşhur Yiyecekleri
Çalıçileği Çorbası
Yörenin geleneksel lezzetlerinden biri olan Çalıçileği çorbası, şehirde yetişen çalı çileği otu, mısır yarması, kuru fasülye gibi malzemelerin harmanlanmasıyla hazırlanan lezzetli bir çorba.
Lahana Dilbesi
Giresun’da en çok tüketilen yemekler arasında olan Lahana Dilbesi, Giresunluların yayla pancarı dediği karalahana ve pirincin bir araya gelmesiyle yapılan bir yemektir.
Tavada Mısır Ekmeği
Karadeniz’in vazgeçilmez ekmek çeşitlerinden biri olan mısır ekmeği Giresun’da da sofralardan eksik olmuyor. Mısır unu, süt ve yumurtanın bir araya gelmesiyle ortaya çıkan bu lezzet tavalarda pişirilerek servis ediliyor.
Isırgan Otu Yemeği
Giresun’da ısırgan denilince akla ilk gelen şey olan bu yemek tam bir şifa deposu. Sebze sevenlerin deneyebileceği bu yemeği yemenin en güzel şekli ise soğan ve mısır ekmeği ile tüketmek.
Yağlaş
Kuymak sevenlere alternatif bir lezzet olacak Yağlaş, mısır unu ve tereyağının kavrulduktan sonra su eklenmesiyle pişirilmektedir. Kuymaktan farkı ne diyecek olursanız farkı, Yağlaşın içinde peynir kullanılmaması.
Taflan Tuzlusu Kavurması
Yörede yetişen ve tuzlu bir meyve olan Taflanın çekirdeklerinin çıkarılıp suda bekletildikten sonra soğan ve yağ ile kavrulmasıyla hazırlanan bu yemek tat olarak hem lezzetli hem de oldukça ilginç. Giresun’a uğrarsanız bu lezzeti bir deneyin deriz.
Fındıklı Badem Tatlısı
Giresun’un yöresel lezzetleri arasında yerini alan Fındıklı Badem Tatlısı; irmik, Hindistan cevizi ve dövülmüş cevizin harmanlanmasıyla hazırlanmaktadır. Giresun’un leziz yemeklerinden yedikten sonra bu nefis tatlıyla kapanışı yapmayı unutmayın..
Giresun’un Diğer Meşhur Yiyecekleri
Giresun’da yenilebilecek diğer nefis lezzetleri şöyle sıralayalım:
- Hamsi Böreği
- Pazı Mücveri
- Fırın Kurusu Fasülye
- Kiraz Tuzlusu Kavurması
- Merevcen
- Sakarca Mücveri
- Samaksa
- Siron