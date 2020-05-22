Giresun'un neyi meşhur: Giresun'un en meşhur yemekleri

Giresun'un neyi meşhur, yöresel yemekleri, en ünlü yiyecekleri ve mutfak kültürü burada. Ayrıca Giresun'un tatlıları, çorbası nelerdir, nesi meşhur anlattık!

Giresun’un nesi meşhur, Karadeniz Bölgesi’nde yer alan küçük ve sevimli bir ilimiz olan Giresun’un mutfağı oldukça güzel lezzetlerle bezenmiştir. Bu lezzetleri sizler için derledik..

Giresun’un En Meşhur Çorbaları, Yemekleri ve Tatlıları

Çalıçileği Çorbası

Lahana Dilbesi

Tavada Mısır Ekmeği

Isırgan Otu Yemeği

Yağlaş

Taflan Tuzlusu Kavurması

Fındıklı Badem Tatlısı

Giresun’un Diğer Meşhur Yiyecekleri

Çalıçileği Çorbası

Yörenin geleneksel lezzetlerinden biri olan Çalıçileği çorbası, şehirde yetişen çalı çileği otu, mısır yarması, kuru fasülye gibi malzemelerin harmanlanmasıyla hazırlanan lezzetli bir çorba.

Lahana Dilbesi

Giresun’da en çok tüketilen yemekler arasında olan Lahana Dilbesi, Giresunluların yayla pancarı dediği karalahana ve pirincin bir araya gelmesiyle yapılan bir yemektir.

Tavada Mısır Ekmeği

Karadeniz’in vazgeçilmez ekmek çeşitlerinden biri olan mısır ekmeği Giresun’da da sofralardan eksik olmuyor. Mısır unu, süt ve yumurtanın bir araya gelmesiyle ortaya çıkan bu lezzet tavalarda pişirilerek servis ediliyor.

Isırgan Otu Yemeği

Giresun’da ısırgan denilince akla ilk gelen şey olan bu yemek tam bir şifa deposu. Sebze sevenlerin deneyebileceği bu yemeği yemenin en güzel şekli ise soğan ve mısır ekmeği ile tüketmek.

Yağlaş

Kuymak sevenlere alternatif bir lezzet olacak Yağlaş, mısır unu ve tereyağının kavrulduktan sonra su eklenmesiyle pişirilmektedir. Kuymaktan farkı ne diyecek olursanız farkı, Yağlaşın içinde peynir kullanılmaması.

Taflan Tuzlusu Kavurması

Yörede yetişen ve tuzlu bir meyve olan Taflanın çekirdeklerinin çıkarılıp suda bekletildikten sonra soğan ve yağ ile kavrulmasıyla hazırlanan bu yemek tat olarak hem lezzetli hem de oldukça ilginç. Giresun’a uğrarsanız bu lezzeti bir deneyin deriz.

Fındıklı Badem Tatlısı

Giresun’un yöresel lezzetleri arasında yerini alan Fındıklı Badem Tatlısı; irmik, Hindistan cevizi ve dövülmüş cevizin harmanlanmasıyla hazırlanmaktadır. Giresun’un leziz yemeklerinden yedikten sonra bu nefis tatlıyla kapanışı yapmayı unutmayın..

Giresun’un Diğer Meşhur Yiyecekleri

Giresun’da yenilebilecek diğer nefis lezzetleri şöyle sıralayalım: