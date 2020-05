Kars’ın neyi meşhur: Kars’ın en meşhur yemekleri

Kars’ın neyi meşhur, yöresel yemekleri, en ünlü yiyecekleri ve mutfak kültürü burada. Ayrıca Kars’ın tatlıları, çorbası nelerdir, nesi meşhur anlattık!

Kars’ın nesi meşhur, Doğu Anadolu’da bulunan Kars, Büyükbaş hayvancılığımızın en gelişmiş olduğu illerimizden biridir. Haliyle türlü türlü et yemeklerinin yer aldığı Kars mutfağında aynı zamanda sütün yer aldığı lezzetler ve hamur işlerini de bolca bulmak mümkün. Şimdi güzel Kars mutfağını bir inceleyelim.

Kars’ın En Meşhur Çorbaları, Yemekleri ve Tatlıları

Hörre Çorbası

Kars Kazı Pilavı

Haşıl

Kars Böreği

Ekşili Et

Piti Kebabı

Hasuda

Kars’ın Diğer Meşhur Yiyecekleri

Hörre Çorbası

Un, tereyağı ve salça ile hazırlanan Hörre çorbası, isteğe göre baharatlarla da lezzetlendirilebilen, kış aylarında içleri ısıtacak Kars’ın yöresel çorbalarından biri.

Kars Kazı Pilavı

Kars ile özdeşleşmiş meşhur bir et olan kaz etinin suyuyla hazırlanan pilav oldukça lezzetli. Kaz etinin suyuyla pişirildikten sonra üzerine konulan etle servis edilen bu pilav lezzetli olduğu kadar sağlıklı da.

Haşıl

Özellikle kış aylarında sıklıkla tercih edilen Haşıl, buğday ve bulgurla yapılmaktadır. Sarımsaklı yoğurt ve tereyağı ile servis edilen bu yemek oldukça lezzetli ve besleyici.

Kars Böreği

Kars mutfağının vazgeçilmezlerinden olan bu böreği diğer böreklerden ayıran en önemli şey Kars’ın meşhur gravyeri ile yapılıyor olması.

Ekşili Et

Kars’ın meşhur et yemeklerinden olan Ekşili et kesinlikle denenmesi gereken lezzetlerden biri. Kuşbaşı et, domates ve soğanın terbiyeyle pişirilmesi sonucu ortaya çıkan bu yemek Kars’ta özellikle akşam yemeklerinde severek tüketiliyor.

Piti Kebabı

Kuşbaşı doğranmış etin haşlanmış nohutlarla bir araya gelmesiyle hazırlanan bu yemek kızartılmış yufkayla birleştiğinde harika bir tat ortaya çıkıyor. Bu güzel yemeği yoğurtla süslemeyi de unutmamak lazım elbette.

Hasuda

Sivas yöresinde de sıklıkla yapılan bu pratik tatlı, kavrulan unun pekmezle buluşmasıyla ortaya çıkıyor. Üzerine ceviz konarak servis edilen Hasuda, özellikle lohusalara sıklıkla yedirilmektedir.

Kars’ın Meşhur Ürünleri

Dünya çapında bir üne sahip olan Kars Gravyeri diğer adıyla Kars kaşarı ve her derde deva organik Kars balı yörenin en meşhur ürünlerinden.

Kars’ın Diğer Meşhur Yiyecekleri

Kars yöresinin diğer lezzetli tatlarını şöyle sıralayabiliriz: