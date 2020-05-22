Kilis’in neyi meşhur: Kilis’in en meşhur yemekleri

Kilis’in neyi meşhur, yöresel yemekleri, en ünlü yiyecekleri ve mutfak kültürü burada. Ayrıca Kilis’in tatlıları, çorbası nelerdir, nesi meşhur anlattık!

Kilis’in nesi meşhur, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan Kilis şehrimizin meşhur olan çok fazla yemeği bulunmaktadır. Akdeniz Bölgesi’ne de açılan kapı olması dolayısıyla hem Güneydoğu Anadolu hem de Akdeniz bölgesinden etkilenmiştir. Kilis’in nesi meşhur, Kilis’e gittiğimde ne yemeliyim, yemeden dönmemem gereken lezzetler, Kilis’in en meşhur ve en güzel yemekleri nelerdir diyorsanız doğru yerdesiniz.

Kilis’in En Meşhur Yemekleri ve Tatlıları

Kilis Kebabı

Bulgurlu Kabak Dolması

İçli Köfte

Yoğurtlu Alinazik

Tava Katmeri

Bıkbıkiye

Çürütme

Silkme

Oruk Kebabı

Gün Pekmezi

Oruk

Kilis’in Diğer Meşhur Yiyecekleri

Kilis kebabı; köfte ve patlıcandan oluşur. Adını şehrin isminden almıştır. Kilis’e gittiğinizde dönmeden yemeniz gereken lezzetler arasındadır.

Bulgurlu kabak dolması; şehirde dolmanın onlarca farklı çeşitte yemeği yapılmaktadır. Dolma, şehrin başlıca sevilen ürünlerinden birisidir. Bulgurlu kabak dolması da bu çeşitler arasında en çok yapılan ve tüketilen yemeklerin başında gelmektedir.

İçli köfte; hem Kilis’te hem de ülkemizin birçok şehrinde sürekli olarak yapılan ve sevilen bir lezzettir. Ancak baharatların yoğunluğu sebebiyle Kilis’teki içli köftenin tadı farklıdır. Yoğun baharat seviyorsanız Kilis’te içli köftenin de tadına bakmalısınız.

Yoğurtlu alinazik; içli köfte gibi Türkiye’nin birçok şehrinde yapılan ve tüketilen bir yemektir. Kıyma ve patlıcan ile oluşturulan çok lezzetli bir yemek türüdür.

Tava katmeri; herkesin bildiği katmerin aksine tavada yapıldığı için ismine tava katmeri denmektedir. Kilis’e gittiğinizde kesinlikle tatmalısınız.

Oruk; kıyma ve bulgur ile yapılır. Köfteye çok benzer. Özel gün, ramazan ayı ve bayramlarda bolca yapılarak misafirlere ikram edilir.

Kilis’in Diğer Meşhur Yiyecekleri

Kilis’in en meşhur yemekleri;