Konya’nın neyi meşhur: Konya’nın en meşhur yemekleri

Konya’nın neyi meşhur, yöresel yemekleri, en ünlü yiyecekleri ve mutfak kültürü burada. Ayrıca Konya’nın tatlıları, çorbası nelerdir, nesi meşhur anlattık!

Konya’nın nesi meşhur, İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan Konya Türkiye’nin yüzölçümü bakımından en büyük, aynı zamanda nüfus bakımından da en kalabalık 7.şehridir. Köklü bir tarihe sahip olan Konya, mutfağında da enfes lezzetler barındırmaktadır. Yazımızın sonunda “olsa da yesek” diyeceğiniz bu mükemmel lezzetleri sizler için derledik.

Konya’nın En Meşhur Çorbaları, Yemekleri ve Tatlıları

Bamya Çorbası

Etli Ekmek

Çebiç

Fırın Kebabı

Mevlana Böreği

Sacarası

Konya’nın Diğer Meşhur Yiyecekleri

Bamya Çorbası

Özel günlerde ve düğünlerde sıklıkla hazırlanan bu lezzetli çorba, kurutulmuş bamyaların kuşbaşı doğranmış et ve diğer malzemelerle bir araya gelmesiyle yapılmaktadır. Bamyanın olmazsa olmazlı limon suyunu da unutmuyoruz elbette.

Etli Ekmek

Konya denilince akla ilk gelenlerden olan nefis Etli Ekmek, mantık olarak Lahmacuna benzese de tadı oldukça farklıdır. İnce çekilmiş kuşbaşının domates, biber ve pek çok malzemeyle harmanlanıp hamurla bir araya gelmesi sonucu ortaya çıkan bu lezzeti yerinde yemelisiniz.

Çebiç

Konya’nın enfes geleneksel tatlarından biri de Çebiç. Lezzetiyle özel günlerin vazgeçilmezleri arasında yerini alan Çebiç, bulgur pilavının üzerine tandırda pişmiş kuzu etinin konmasıyla servis edilmektedir.

Fırın Kebabı

Mis gibi pidelerin üzerine yumuşacık pişmiş kuzu ya da koyun etinin konmasıyla hazırlanan Fırın kebabı da Konya’nın nefis lezzetlerinden. Kullanılan etten, pişirilen ocağa kadar her püf noktanın tadını etkilediği bu güzel lezzeti elbette Konya’da denemelisiniz ancak Konya’da nerede yemeniz gerektiğine de gitmeden bir göz atmanızı öneririz.

Mevlana Böreği

Özenle açılmış yufkaların mis gibi kıyma, soğan ve maydanozlu bir harçla bir araya gelmesiyle hazırlanan Mevlana böreği, günün her vakti keyif alarak tüketilebilecek kıyır kıyır bir lezzet.

Sacarası

Konya’nın en nefis tatlılarından olan Sacarası, adını eskiden uygulanan pişirme yönteminden almaktadır. Bu yöntemde Sacarası, eskiden iki sacın arasına konularak, odun ateşinde pişirilirmiş. Orijinali böyle olsa da şimdi fırınlarda yapılan bu tatlı, yöntemi değişmiş olsa da enfes bir lezzete sahip.

Konya’nın Diğer Meşhur Yiyecekleri

Konya lezzetlerinin bir sonu yok diyelim ve Konya’da yiyebileceğiniz diğer leziz yiyecekleri de şuraya bırakalım: