Manisa’nın neyi meşhur: Manisa’nın en meşhur yemekleri

Manisa’nın neyi meşhur, yöresel yemekleri, en ünlü yiyecekleri ve mutfak kültürü burada. Ayrıca Manisa’nın tatlıları, çorbası nelerdir, nesi meşhur anlattık!

Manisa’nın nesi meşhur, “Şehzadeler Şehri” olarak bilinen Manisa, Ege Bölgesi’nin büyük illerinden biridir. Manisa’nın Osmanlı mutfağından günümüze kadar gelen lezzetleri de dâhil olmak üzere meşhur yiyeceklerini buyurun beraber inceleyelim..

Manisa’nın En Meşhur Çorbaları, Yemekleri ve Tatlıları

Kulak Çorbası

Manisa Kebabı

Sinkonta

Şekerli Pide

Mantar Tatlısı

Salihli Odun Köftesi

Şehzade Tatlısı

Manisa’nın Diğer Meşhur Yiyecekleri

Kulak Çorbası

Her ne kadar adı biraz garip olsa da Manisa’nın bu yöresel çorbasına bayılacaksınız. Mantı ve yoğurdun bir araya gelmesiyle yapılan bu çorba tereyağı ve nane ile süslenerek servis ediliyor.

Manisa Kebabı

Manisa’da yenilebilecek en lezzetli yemeklerin başını çeken bu kebap, uzun süre yoğurulan etlerin şişlerde pişirilmesinden sonra pide ve yoğurtla mükemmel buluşması sonucu ortaya çıkıyor. Bu lezzeti kesinlikle denemelisiniz.

Sinkonta

Oldukça farklı bir lezzete sahip olan bu yemek balkabağının baharatlarla harmanlanıp fırınlanmasıyla hazırlanıyor. Klişe yemeklerden uzak olan bu lezzeti de fırsat bulursanız denemelisiniz.

Şekerli Pide

Normal pide hamurunun ortasına tuzsuz peynir konulduktan sonra fırınlanması ve fırından çıkarıldığında sıcakken üzerine bol şeker serpilmesiyle hazırlanan bu lezzet soğuk servis ediliyor. Şekerli pide nasıl olur diye merak edenleri buraya alalım.

Mantar Tatlısı

Mantarın nasıl bir tatlıya dönüşeceğini hayal edemiyorsanız, Manisa’nın bu yaratıcı lezzetine bir şans vermelisiniz. Ceviz ve mantarla doldurulan hamurların önce kızartılıp sonra şerbetlenmesiyle hazırlanan bu tatlı üzerine tarçın serpilerek servis ediliyor.

Salihli Odun Köftesi

Salihli ilçesinin meşhur lezzetlerinden olan Odun Köftesi, kuzu etinin şişle odun ateşinde pişirilmesiyle hazırlanıyor. Tadı ve kokusuyla sizi büyüleyecek bu lezzetin çıkış noktası Salihli olsa da, merkezdeki köftecilerde de bu köfteyi bulabilirsiniz.

Şehzade Tatlısı

Şekerparenin haşhaşlısı olan bu tatlı adını kentin Şehzadeler Şehri olarak bilinmesinden almıştır. Çayla enfes bir ikili olacak bu tatlıyı da Manisa’ya yolunuz düşerse denemelisiniz.

Manisa’nın Diğer Meşhur Lezzetleri

Manisa’ya yolu düşenlerin denemesi gereken diğer meşhur lezzetler de şöyle: