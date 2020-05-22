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    Manisa’nın neyi meşhur: Manisa’nın en meşhur yemekleri

    Manisa’nın neyi meşhur, yöresel yemekleri, en ünlü yiyecekleri ve mutfak kültürü burada. Ayrıca Manisa’nın tatlıları, çorbası nelerdir, nesi meşhur anlattık!
    • Özel Yazı
    • 22.05.2020 - 23:11
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    Manisa’nın neyi meşhur: Manisa’nın en meşhur yemekleri

    Manisa’nın nesi meşhur, “Şehzadeler Şehri” olarak bilinen Manisa, Ege Bölgesi’nin büyük illerinden biridir. Manisa’nın Osmanlı mutfağından günümüze kadar gelen lezzetleri de dâhil olmak üzere meşhur yiyeceklerini buyurun beraber inceleyelim..

    Manisa’nın En Meşhur Çorbaları, Yemekleri ve Tatlıları

    • Kulak Çorbası
    • Manisa Kebabı
    • Sinkonta
    • Şekerli Pide
    • Mantar Tatlısı
    • Salihli Odun Köftesi
    • Şehzade Tatlısı
    • Manisa’nın Diğer Meşhur Yiyecekleri

    Kulak Çorbası

    Her ne kadar adı biraz garip olsa da Manisa’nın bu yöresel çorbasına bayılacaksınız. Mantı ve yoğurdun bir araya gelmesiyle yapılan bu çorba tereyağı ve nane ile süslenerek servis ediliyor.

    Manisa Kebabı

    Manisa’da yenilebilecek en lezzetli yemeklerin başını çeken bu kebap, uzun süre yoğurulan etlerin şişlerde pişirilmesinden sonra pide ve yoğurtla mükemmel buluşması sonucu ortaya çıkıyor. Bu lezzeti kesinlikle denemelisiniz.

    Sinkonta

    Oldukça farklı bir lezzete sahip olan bu yemek balkabağının baharatlarla harmanlanıp fırınlanmasıyla hazırlanıyor. Klişe yemeklerden uzak olan bu lezzeti de fırsat bulursanız denemelisiniz.

    Şekerli Pide

    Normal pide hamurunun ortasına tuzsuz peynir konulduktan sonra fırınlanması ve fırından çıkarıldığında sıcakken üzerine bol şeker serpilmesiyle hazırlanan bu lezzet soğuk servis ediliyor. Şekerli pide nasıl olur diye merak edenleri buraya alalım.

    Mantar Tatlısı

    Mantarın nasıl bir tatlıya dönüşeceğini hayal edemiyorsanız, Manisa’nın bu yaratıcı lezzetine bir şans vermelisiniz. Ceviz ve mantarla doldurulan hamurların önce kızartılıp sonra şerbetlenmesiyle hazırlanan bu tatlı üzerine tarçın serpilerek servis ediliyor.

    Salihli Odun Köftesi

    Salihli ilçesinin meşhur lezzetlerinden olan Odun Köftesi, kuzu etinin şişle odun ateşinde pişirilmesiyle hazırlanıyor. Tadı ve kokusuyla sizi büyüleyecek bu lezzetin çıkış noktası Salihli olsa da, merkezdeki köftecilerde de bu köfteyi bulabilirsiniz.

    Şehzade Tatlısı

    Şekerparenin haşhaşlısı olan bu tatlı adını kentin Şehzadeler Şehri olarak bilinmesinden almıştır. Çayla enfes bir ikili olacak bu tatlıyı da Manisa’ya yolunuz düşerse denemelisiniz.

    Manisa’nın Diğer Meşhur Lezzetleri

    Manisa’ya yolu düşenlerin denemesi gereken diğer meşhur lezzetler de şöyle:

    • Sultaniye Üzümü
    • Kapama
    • Kula Güveci
    • Sura
    • Pideli Paça

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