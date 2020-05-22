- En Son Haber
- Neyi Meşhur? Haberleri
- Manisa’nın neyi meşhur: Manisa’nın en meşhur yemekleri
Manisa’nın neyi meşhur: Manisa’nın en meşhur yemekleri
- Özel Yazı
- 22.05.2020 - 23:11
Manisa’nın nesi meşhur, “Şehzadeler Şehri” olarak bilinen Manisa, Ege Bölgesi’nin büyük illerinden biridir. Manisa’nın Osmanlı mutfağından günümüze kadar gelen lezzetleri de dâhil olmak üzere meşhur yiyeceklerini buyurun beraber inceleyelim..
Manisa’nın En Meşhur Çorbaları, Yemekleri ve Tatlıları
- Kulak Çorbası
- Manisa Kebabı
- Sinkonta
- Şekerli Pide
- Mantar Tatlısı
- Salihli Odun Köftesi
- Şehzade Tatlısı
- Manisa’nın Diğer Meşhur Yiyecekleri
Kulak Çorbası
Her ne kadar adı biraz garip olsa da Manisa’nın bu yöresel çorbasına bayılacaksınız. Mantı ve yoğurdun bir araya gelmesiyle yapılan bu çorba tereyağı ve nane ile süslenerek servis ediliyor.
Manisa Kebabı
Manisa’da yenilebilecek en lezzetli yemeklerin başını çeken bu kebap, uzun süre yoğurulan etlerin şişlerde pişirilmesinden sonra pide ve yoğurtla mükemmel buluşması sonucu ortaya çıkıyor. Bu lezzeti kesinlikle denemelisiniz.
Sinkonta
Oldukça farklı bir lezzete sahip olan bu yemek balkabağının baharatlarla harmanlanıp fırınlanmasıyla hazırlanıyor. Klişe yemeklerden uzak olan bu lezzeti de fırsat bulursanız denemelisiniz.
Şekerli Pide
Normal pide hamurunun ortasına tuzsuz peynir konulduktan sonra fırınlanması ve fırından çıkarıldığında sıcakken üzerine bol şeker serpilmesiyle hazırlanan bu lezzet soğuk servis ediliyor. Şekerli pide nasıl olur diye merak edenleri buraya alalım.
Mantar Tatlısı
Mantarın nasıl bir tatlıya dönüşeceğini hayal edemiyorsanız, Manisa’nın bu yaratıcı lezzetine bir şans vermelisiniz. Ceviz ve mantarla doldurulan hamurların önce kızartılıp sonra şerbetlenmesiyle hazırlanan bu tatlı üzerine tarçın serpilerek servis ediliyor.
Salihli Odun Köftesi
Salihli ilçesinin meşhur lezzetlerinden olan Odun Köftesi, kuzu etinin şişle odun ateşinde pişirilmesiyle hazırlanıyor. Tadı ve kokusuyla sizi büyüleyecek bu lezzetin çıkış noktası Salihli olsa da, merkezdeki köftecilerde de bu köfteyi bulabilirsiniz.
Şehzade Tatlısı
Şekerparenin haşhaşlısı olan bu tatlı adını kentin Şehzadeler Şehri olarak bilinmesinden almıştır. Çayla enfes bir ikili olacak bu tatlıyı da Manisa’ya yolunuz düşerse denemelisiniz.
Manisa’nın Diğer Meşhur Lezzetleri
Manisa’ya yolu düşenlerin denemesi gereken diğer meşhur lezzetler de şöyle:
- Sultaniye Üzümü
- Kapama
- Kula Güveci
- Sura
- Pideli Paça