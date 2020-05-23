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- Rize’nin neyi meşhur: Rize’nin en meşhur yemekleri
Rize’nin neyi meşhur: Rize’nin en meşhur yemekleri
- Özel Yazı
- 23.05.2020 - 00:47
Rize’nin nesi meşhur, Yine bir Karadeniz Bölgesi ilimiz ve yine o muhteşem Karadeniz mutfağı.. Bu yazımızda da sizler için Rize’nin en güzel yemeklerini derledik..
Rize’nin En Meşhur Çorbaları, Yemekleri ve Tatlıları
- Mıhlama
- Rize Kavurması
- Rize Pidesi
- Laz Böreği
- Hamsi Koli
- Kara Lahana Çorbası
- Hamsili Pilav
- Pepeçura
- Rize’nin Diğer Meşhur Yiyecekleri
Mıhlama
Karadeniz’in simge lezzetlerinden biri haline gelmiş bu muhteşem lezzeti, yolu Rize’ye düşenlerin kesinlikle denemeden dönmemesini tavsiye ederiz. Bölgeye has mis gibi tereyağı, mısır unu ve çeşit peynirlerle hazırlanan bu farklı lezzete kesinlikle bayılacaksınız.
Rize Kavurması
Rize’nin parmak ısırtan lezzetleri arasında yer alan kavurması, Rize’ye uğrayacak olanların mutlaka tatması gereken lezzetlerden biri.
Rize Pidesi
Yumuşacık hamurun ve enfes kavurmanın buluşmasından ortaya çıkan bu mis gibi yemek, Rize’nin yöresel tatları arasında en sevilenlerden bir başkası.
Laz Böreği
Karadeniz’in bu meşhur lezzetini, esas vatanı olan Rize’de denemenizi öneririz. Rize’de canınız tatlı çektiyse en güzel seçeneklerinizden biri kesinlikle Laz Böreği.
Hamsi Koli
Rize halkının sıklıkla tükettiği yiyeceklerden biri olan Hamsi Koli, bir hamur işidir. Hamsinin başrolde olduğu bu leziz ekmek benzeri hamur işine fırsat bulanların mutlaka bir şans vermesini söyleyelim.
Kara Lahana Çorbası
Yörenin en meşhur lezzetlerinden biri olan Kara Lahana Çorbası; karalahana, mısır unu, haşlanmış mısır, barbunya ve çeşitli malzemelerin bir araya gelmesiyle hazırlanmaktadır. Sulu yemek görünümündeki bu lezzet Rize’de sıklıkla tüketilmektedir.
Hamsili Pilav
Tereyağlı pilav ve hamsilerin mükemmel uyumundan ortaya çıkan bu yemek de oldukça enfes. Fırından çıkarılınca sıcak sıcak yenen Hamsili Pilav, Rize’nin ve Trabzon’un ortak lezzetlerinden biri.
Pepeçura
Üzüm ezmesiyle hazırlanan bu enfes tatlı Rize’nin en sevilenlerinden. Bayram ve ramazan sofralarının vazgeçilmezlerine adını yazdırmış olan bu tatlının tadı bir başka.
Rize’nin Diğer Meşhur Yiyecekleri
Rize’de tadılabilecek diğer enfes tatlar da şöyle:
- Hamsiköy Sütlaç
- Pazı Tavalısı
- Korkoto Çorbası
- Hamsi Çorbası
- Hamsi Çığırtası
- Çumur
- Enişte Lokumu
- Turşu Tavalısı