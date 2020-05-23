- En Son Haber
- Neyi Meşhur? Haberleri
- Şırnak’ın neyi meşhur: Şırnak’ın en meşhur yemekleri
Şırnak’ın neyi meşhur: Şırnak’ın en meşhur yemekleri
- Özel Yazı
- 23.05.2020 - 01:20
Şırnak’ın nesi meşhur, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan Şırnak şehrimizin genellikle et ve et ürünleri meşhur olan yemekleri bulunmaktadır. Şırnak’ın nesi meşhur, Şırnak’a gittiğimde ne yemeliyim, yemeden dönmemem gereken lezzetler nelerdir diyorsanız doğru yerdesiniz.
Şırnak’ın En Meşhur Yemekleri ve Tatlıları
- Kutlık
- Serbidev
- Perde Pilavı
- Kipe
- Şımşipe
- Fıreydin
- Beytüşşebap çorbası
- İçli köfte
- Cizre aşı
- Şırnak’ın Diğer Meşhur Yiyecekleri
Kutlık; Bulgur yoğurulup hamur haline getirilir. İçerisine kıymanın olduğu bir harç eklenir, yağda kızartıldıktan sonra servis edilir. Herkesin bildiği adıyla içli köfteye çok benzemektedir. Ancak ismi Şırnak’a özeldir.
Serbidev; sıcak bir şekilde tüketilmelidir. Sadece Şırnak’ta karşılaşabileceğiniz bir yemektir. Hem görselliği, hem yapılışı hem de lezzetiyle gerçekten ilginç bir yemektir. Yarma buğdayı açılır ve içerisine baharat, yoğurt, tereyağlı sos eklenerek yapılır.
Perde pilavı; sadece Şırnak’ta değil tüm Doğu Anadolu ve Güneydoğu bölgelerinin şehirlerinde bolca tüketilmektedir. Şırnak’ta da oldukça popüler bir yemektir.
Kipe; bumbara çok benzer. Genellikle koyun bağırsağından yapılmaktadır. Bağırsağın içerisine pirinç ve kıymadan oluşturulmuş olan harçlar konularak haşlanmaya bırakılır ve lezzetine doyum olmayan bir yemek ortaya çıkar. Kesinlikle denemelisiniz!
Şımşipe; yukarıda anlattığımız yemekler gibi aslında birçok yemeği biliyoruz fakat Şırnak’ta bu yemeklerin şehre özel adları bulunmaktadır. Şımşipe ise hepimizin bildiği dolma yemeğidir. Patlıcan ve içerisine harç koyularak yapılan dolmanın buradaki adı şımşipedir. Ancak baharat ve acı olarak bu şehirdeki dolmanın tadı size biraz farklı gelebilir.
Fıreydin; Şırnak’ın en meşhur tatlısıdır. Hamurun içerisine şeker ve ceviz eklenir. Kızartılır, üzerine şıra dökülmesinin ardından servis edilmektedir. Sıcak yenmesi ve kesinlikle yenmesi önerilir!
Şırnak’ın Diğer Meşhur Yiyecekleri
- Bırınzer
- Şımşıpe
- Beytüşşebap çorbası
- İçli köfte
- Cizre aşı
- Survaz
- Fıreydin
- Serbidev, Kutlık
- Perde pilav
- Kipe
- Mumbar
- Hekehaşandi
Şırnak’ın en bilinen, en çok tüketilen ve en lezzetli yemeklerinin başında gelmektedir.