Şırnak’ın neyi meşhur: Şırnak’ın en meşhur yemekleri

Şırnak’ın neyi meşhur, yöresel yemekleri, en ünlü yiyecekleri ve mutfak kültürü burada. Ayrıca Şırnak’ın tatlıları, çorbası nelerdir, nesi meşhur anlattık!

Şırnak’ın nesi meşhur, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan Şırnak şehrimizin genellikle et ve et ürünleri meşhur olan yemekleri bulunmaktadır. Şırnak’ın nesi meşhur, Şırnak’a gittiğimde ne yemeliyim, yemeden dönmemem gereken lezzetler nelerdir diyorsanız doğru yerdesiniz.

Şırnak’ın En Meşhur Yemekleri ve Tatlıları

Kutlık

Serbidev

Perde Pilavı

Kipe

Şımşipe

Fıreydin

Beytüşşebap çorbası

İçli köfte

Cizre aşı

Şırnak’ın Diğer Meşhur Yiyecekleri

Kutlık; Bulgur yoğurulup hamur haline getirilir. İçerisine kıymanın olduğu bir harç eklenir, yağda kızartıldıktan sonra servis edilir. Herkesin bildiği adıyla içli köfteye çok benzemektedir. Ancak ismi Şırnak’a özeldir.

Serbidev; sıcak bir şekilde tüketilmelidir. Sadece Şırnak’ta karşılaşabileceğiniz bir yemektir. Hem görselliği, hem yapılışı hem de lezzetiyle gerçekten ilginç bir yemektir. Yarma buğdayı açılır ve içerisine baharat, yoğurt, tereyağlı sos eklenerek yapılır.

Perde pilavı; sadece Şırnak’ta değil tüm Doğu Anadolu ve Güneydoğu bölgelerinin şehirlerinde bolca tüketilmektedir. Şırnak’ta da oldukça popüler bir yemektir.

Kipe; bumbara çok benzer. Genellikle koyun bağırsağından yapılmaktadır. Bağırsağın içerisine pirinç ve kıymadan oluşturulmuş olan harçlar konularak haşlanmaya bırakılır ve lezzetine doyum olmayan bir yemek ortaya çıkar. Kesinlikle denemelisiniz!

Şımşipe; yukarıda anlattığımız yemekler gibi aslında birçok yemeği biliyoruz fakat Şırnak’ta bu yemeklerin şehre özel adları bulunmaktadır. Şımşipe ise hepimizin bildiği dolma yemeğidir. Patlıcan ve içerisine harç koyularak yapılan dolmanın buradaki adı şımşipedir. Ancak baharat ve acı olarak bu şehirdeki dolmanın tadı size biraz farklı gelebilir.

Fıreydin; Şırnak’ın en meşhur tatlısıdır. Hamurun içerisine şeker ve ceviz eklenir. Kızartılır, üzerine şıra dökülmesinin ardından servis edilmektedir. Sıcak yenmesi ve kesinlikle yenmesi önerilir!

Şırnak’ın Diğer Meşhur Yiyecekleri

Bırınzer

Şımşıpe

Beytüşşebap çorbası

İçli köfte

Cizre aşı

Survaz

Fıreydin

Serbidev, Kutlık

Perde pilav

Kipe

Mumbar

Hekehaşandi

Şırnak’ın en bilinen, en çok tüketilen ve en lezzetli yemeklerinin başında gelmektedir.