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- Van’ın neyi meşhur: Van’ın en meşhur yemekleri
Van’ın neyi meşhur: Van’ın en meşhur yemekleri
- Özel Yazı
- 23.05.2020 - 01:42
Van’ın nesi meşhur, Doğu’nun İncisi olarak bilinen Van, oldukça köklü bir tarihe sahiptir. Pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Van’ın hangi yemekleri meşhurdur, buyurun beraber bakalım..
Van’ın En Meşhur Yemekleri ve Tatlıları
- Van Kahvaltısı
- Tandır Balığı
- Kavurmalı Uşgun Ekşilisi
- Kavut
- Acem Köftesi
- Van Baklavası
- Kürt Köftesi
- Van Pastası
- Van’ın Diğer Meşhur Yiyecekleri
Van Kahvaltısı
Yemeklere geçmeden önce Van’ın o muhteşem kahvaltısıyla başlayalım. Dillere destan Van kahvaltısı, zengin içeriğiyle mest edecek bir seviyede. Van’a yolunuz düşerse Van Kahvaltısını muhakkak denemelisiniz, bu lezzet kaçmaz..
Tandır Balığı
Tandırların içinde pişirilen bu yemek, Van Gölü’nde avlanan inci kefaliyle hazırlanmaktadır. Bu nadide yemeğin tadına bakma fırsatı bulursanız, bu fırsatı tepmemenizi öneririz.
Kavurmalı Uşgun Ekşilisi
Van’da çok kullanılan bir bitki olan uşgunun kavurma, salça ve soğanla harmanlanmasıyla yapılmaktadır bu ekşileme. Yanında tandır ekmeği de olunca tadına tat katılır bu yemeğin.
Kavut
Van’a has kahvaltılık çeşitlerinden biri olan Kavut, buğdayın kavrulmasıyla hazırlanmaktadır.
Acem Köftesi
Yöresel Van lezzetlerinden biri olan Acem Köftesi, yapılış itibari ile sulu köfteye benzemektedir. Oldukça doyurucu olan bu yemek de lezzetiyle listemize adını yazdırıyor.
Van Baklavası
Baklava sevmeyen pek yoktur diye tahmin ediyoruz. Ülkemizde pek çok çeşidi olan baklavanın bu versiyonunu bir de Van’da deneyin.
Kürt Köftesi
Yapımı oldukça basit olan Kürt Köftesi, bulgurdan yapılmaktadır. Bulgurun diğer malzemelerle harmanlanıp, şekil verildikten sonra fırında pişirilmesiyle hazır olan yemek, üzerine yoğurt ve salçalı sos eklenerek servis edilmektedir.
Van Pastası
Adı pasta olsa da kendisi bir çeşit kek denebilir aslında. Yapımında herhangi bir zorluk olmayan Van Pastası, çay saatlerinin vazgeçilmezleri arasında.
Van’ın Diğer Meşhur Yiyecekleri
Van’da tadına varılarak yenebilecek daha pek çok lezzet bulunmaktadır. Bunlar şöyledir:
- Ciğer Köftesi
- Murtuğa
- Sergeser
- Balkabağı Sarması
- Etli Bostaniye Köfte
- Van Çöreği
- Ekşili
- Kurut Aşı
- Patates Mıhlası
- Virik Çorbası
- Keledoş