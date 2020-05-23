Van’ın neyi meşhur: Van’ın en meşhur yemekleri

Van’ın neyi meşhur, yöresel yemekleri, en ünlü yiyecekleri ve mutfak kültürü burada. Ayrıca Van’ın tatlıları, çorbası nelerdir, nesi meşhur anlattık!

Van’ın nesi meşhur, Doğu’nun İncisi olarak bilinen Van, oldukça köklü bir tarihe sahiptir. Pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Van’ın hangi yemekleri meşhurdur, buyurun beraber bakalım..

Van’ın En Meşhur Yemekleri ve Tatlıları

Van Kahvaltısı

Tandır Balığı

Kavurmalı Uşgun Ekşilisi

Kavut

Acem Köftesi

Van Baklavası

Kürt Köftesi

Van Pastası

Van’ın Diğer Meşhur Yiyecekleri

Van Kahvaltısı

Yemeklere geçmeden önce Van’ın o muhteşem kahvaltısıyla başlayalım. Dillere destan Van kahvaltısı, zengin içeriğiyle mest edecek bir seviyede. Van’a yolunuz düşerse Van Kahvaltısını muhakkak denemelisiniz, bu lezzet kaçmaz..

Tandır Balığı

Tandırların içinde pişirilen bu yemek, Van Gölü’nde avlanan inci kefaliyle hazırlanmaktadır. Bu nadide yemeğin tadına bakma fırsatı bulursanız, bu fırsatı tepmemenizi öneririz.

Kavurmalı Uşgun Ekşilisi

Van’da çok kullanılan bir bitki olan uşgunun kavurma, salça ve soğanla harmanlanmasıyla yapılmaktadır bu ekşileme. Yanında tandır ekmeği de olunca tadına tat katılır bu yemeğin.

Kavut

Van’a has kahvaltılık çeşitlerinden biri olan Kavut, buğdayın kavrulmasıyla hazırlanmaktadır.

Acem Köftesi

Yöresel Van lezzetlerinden biri olan Acem Köftesi, yapılış itibari ile sulu köfteye benzemektedir. Oldukça doyurucu olan bu yemek de lezzetiyle listemize adını yazdırıyor.

Van Baklavası

Baklava sevmeyen pek yoktur diye tahmin ediyoruz. Ülkemizde pek çok çeşidi olan baklavanın bu versiyonunu bir de Van’da deneyin.

Kürt Köftesi

Yapımı oldukça basit olan Kürt Köftesi, bulgurdan yapılmaktadır. Bulgurun diğer malzemelerle harmanlanıp, şekil verildikten sonra fırında pişirilmesiyle hazır olan yemek, üzerine yoğurt ve salçalı sos eklenerek servis edilmektedir.

Van Pastası

Adı pasta olsa da kendisi bir çeşit kek denebilir aslında. Yapımında herhangi bir zorluk olmayan Van Pastası, çay saatlerinin vazgeçilmezleri arasında.

Van’ın Diğer Meşhur Yiyecekleri

Van’da tadına varılarak yenebilecek daha pek çok lezzet bulunmaktadır. Bunlar şöyledir: