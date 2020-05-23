Yalova’nın neyi meşhur: Yalova’nın en meşhur yemekleri

Yalova’nın neyi meşhur, yöresel yemekleri, en ünlü yiyecekleri ve mutfak kültürü burada. Ayrıca Yalova’nın tatlıları, çorbası nelerdir, nesi meşhur anlattık!

Yalova’nın nesi meşhur, Marmara Bölgesi’nde bulunan Yalova şehrimizin çok fazla meşhur olan yemeği bulunmaktadır. Çevre illerinde yemek kültürlerinin çok iyi olması ve farklı birçok şehirden alınan göç sebebiyle Yalova’nın mutfak kültürü çok gelişmiştir. Yalova’nın nesi meşhur, Yalova’ya gittiğimde ne yemeliyim, yemeden dönmemem gereken lezzetler, Yalova’nın en meşhur ve en güzel yemekleri nelerdir diyorsanız doğru yerdesiniz.

Yalova’nın En Meşhur Yemekleri ve Tatlıları

Termal Çorbası

Milföylü Yalova Kebabı

Yalova Köftesi

Papara

Yaprak Pidesi

Pavli

Kaçamak

Böğür

Yalova’nın Diğer Meşhur Yiyecekleri

Termal Çorbası; havuç, patates, kereviz gibi sebzelerle kıyılmış bezelye, sarımsak ve tereyağının ortaya çıkardığı bu lezzet özellikle kış aylarında Yalova sofralarının vazgeçilmezlerinden.

Milföylü Yalova kebabı; et yemeğidir. Ana yemek olarak sunulmaktadır. Yalova’nın en meşhur yemeklerinden birisidir.

Yalova köftesi; şehre özgüdür. Köftelerin içerisine krema konulur. İlginç bir görüntüsü ve değişik bir lezzeti vardır.

Termal sarma; ana malzemesi biftektir. Sebzeler, bifteğe sarılarak yapılır. Termal ilçesine giderseniz kesinlikle termal sarmayı tatmalısınız.

Papara; birçok şehirde yapılan mısır unu çorbasıdır.

Yaprak pidesi; soğan, nane ve mısır unu ile harç hazırlanır ve tavada pişirilir. Farklı damak tadına sahipseniz Yalova’da kesinlikle tatmalısınız.

Pavli; haşlanmış lahana yaprağı ile yapılmaktadır. Yolunuz Yalova’ya düşerse kesinlikle tatmanız gereken lezzetlerden birisidir.

Kaçamak; mısır ununun suyla beraber helva kıvamına gelene kadar pişirilmesiyle yapılan bir yemektir. Tereyağı, salça, peynir ve baharatların eklenmesiyle servis edilen bu yemek hem az malzemeyle yapılması hem de yapılışının oldukça pratik olması nedeniyle Yalova sofralarında sıklıkla yerini almaktadır.

Böğür; et yemekleri sevenlerin son derece hoşlanacağı bir lezzet. Koyun böğrünün içerisine soğan, kuşbaşı et, baharat ve pilavın eklenmesiyle dolma şeklinde yapılan Böğür, yörenin favori lezzetleri arasına adını yazdırmaktadır.

Yalova’nın Diğer Meşhur Yiyecekleri

Yalova’nın en meşhur yemekleri;