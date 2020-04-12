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Neymar, annesinin olay ilişkisini onayladı

Neymar'ın annesi Nadine Gonçalves Santos, 22 yaşındaki Brezilyalı model ve amatör futbolcu sevgilisi Tiago Ramos ile fotoğraf paylaştı. Neymar ve babası da bu fotoğrafı beğendi.

Haber Merkezi |
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Neymar, annesinin olay ilişkisini onayladı

Neymar'ın annesi Nadine Gonçalves Santos, eşinden ayrıldıktan sonra Neymar'ın da arkadaşı olan 22 yaşındaki Tiago Ramos isimli bir gençle aşk yaşamaya başladı.

53 yaşındaki Nadine Gonçalves Santos, ilişkisini instagram hesabından duyurdu.

Neymar, annesinin olay ilişkisini onayladı

''ÇOK MUTLU OL ANNE''

28 yaşındaki Neymar, annesinin bu fotoğrafını beğenerek, ''Çok mutlu ol anne, seni seviyorum.'' yorumunu düştü.

Neymar, annesinin olay ilişkisini onayladı

Nadine'in eski eşi ve Neymar'ın babası da bu fotoğrafı beğenen isimler arasındaydı.

Nadine Gonçalves, 2016'da Neymar'ın babasından ayrılmıştı. O tarihten sonra ilk kez bir ilişki yaşayan Nadine, 22 yaşındaki model Tiago Ramos'a gönlünü kaptırdı.

Neymar, annesinin olay ilişkisini onayladı

Neymar, annesinin olay ilişkisini onayladı

Neymar, annesinin olay ilişkisini onayladı

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