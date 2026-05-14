Nicola Barella'dan 'Yerinde dur' performansı: Hakan Çalhanoğlu o anları paylaştı

İtalyan ekibi Inter, İtalya Kupası finalinde Lazio'yu 1-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Siyah-mavililerin orta saha oyuncusu Nicolo Barella, şampiyonluk coşkusunu Türkçe bir şarkıyla yaşadı.

BARELLA 'YERİNDE DUR' ŞARKISIYLA DANS ETTİ

Maçın ardından takım arkadaşlarıyla kutlamalara katılan İtalyan futbolcu, Demet Akalın'ın "Yerinde dur" parçası eşliğinde dans etti.

Barella'nın bu keyifli anlarını kameraya alan kişi ise milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu oldu.

HAKAN O ANLARI KAYDA ALDI

Çalhanoğlu, kaydettiği görüntüleri kendi sosyal medya hesabından yayımladı. Paylaşım kısa sürede gündeme oturdu.

Çalhanoğlu daha önce Marko Arnautovic'e başta Sıla'nın "Kafa" ve Gülşen'in "Of Of" parçaları olmak üzere pek çok Türkçe şarkıyı dinletmişti.