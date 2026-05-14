Nicola Barella'dan 'Yerinde dur' performansı: Hakan Çalhanoğlu o anları paylaştı
Inter, İtalya Kupası finalinde Lazio'yu 1-0 yendi. Kupa sevincini soyunma odasına taşıyan Nicolo Barella, Demet Akalın'ın "Yerinde dur" şarkısıyla göbek attı. O anları kayda alan Hakan Çalhanoğlu, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
İtalyan ekibi Inter, İtalya Kupası finalinde Lazio'yu 1-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
Siyah-mavililerin orta saha oyuncusu Nicolo Barella, şampiyonluk coşkusunu Türkçe bir şarkıyla yaşadı.
BARELLA 'YERİNDE DUR' ŞARKISIYLA DANS ETTİ
Maçın ardından takım arkadaşlarıyla kutlamalara katılan İtalyan futbolcu, Demet Akalın'ın "Yerinde dur" parçası eşliğinde dans etti.
Barella'nın bu keyifli anlarını kameraya alan kişi ise milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu oldu.
HAKAN O ANLARI KAYDA ALDI
Çalhanoğlu, kaydettiği görüntüleri kendi sosyal medya hesabından yayımladı. Paylaşım kısa sürede gündeme oturdu.
Çalhanoğlu daha önce Marko Arnautovic'e başta Sıla'nın "Kafa" ve Gülşen'in "Of Of" parçaları olmak üzere pek çok Türkçe şarkıyı dinletmişti.
