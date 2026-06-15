Nicolo Zaniolo krizi bitmek bilmiyor: Anlaşma sağlanamadı

İtalya Serie A ekibi Udinese, Nicolo Zaniolo'nun transferinde görüşmelerin son aşamasında frene bastı.

İtalyan kulübü ile oyuncu cephesi maaş konusunda ortak noktada buluşamayınca, neredeyse tamamlanmış görünen operasyon çıkmaza girdi.

Süre daralırken en net ihtimal olarak oyuncunun Galatasaray'a dönüşü öne çıktı.

SORUN BONSERVİS DEĞİL MAAŞ

Ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'ya göre Udinese'nin, Zaniolo konusunda bu gece yarısına kadar vakti bulunuyor.

Ancak pazarlığı kilitleyen unsur, Zaniolo'nun bonservisi değil...

Galatasaray ile belirlenen ve yaklaşık 9 milyon euro seviyesinde olan zorunlu satın alma rakamı, hiçbir zaman gündemin merkezine oturmadı.

Tarafları asıl yoran konu, oyuncuyla bir türlü kurulamayan ve şimdilik kurulması da güç görünen mutabakat oldu.

BİR TÜRLÜ ANLAŞILAMADI

Serie A kulübü, gol yollarındaki etkisine güvendiği oyuncuyu önümüzdeki sezon da kadrosunda görmek, yeni teknik projesini onun yetenekleri üzerine inşa etmek istiyor.

Ancak kulüp içi ekonomik temaslar, futbolcu ve menajerlik şirketiyle uzlaşı sağlanamadığı için beklenenden karmaşık bir hal aldı.

Öte yandan Zaniolo, geçen sezon çıktığı 34 maçta 6 gol ve 6 asistlik üretkenliğiyle dikkat çekti.