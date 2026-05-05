Nicolo Zaniolo'dan Galatasaray itirafı: İzin verdiler

Galatasaray'dan Udinese'ye satın alma opsiyonuyla kiralanan Nicolo Zaniolo, İtalyan basınından TV12'ye açıklamalarda bulundu.

Geleceğiyle ilgili mesaj veren Zaniolo, Udinese'de uzun yıllar kalmaya hazır olduğunu dile getirdi.

"ÜST DÜZEYDE KALMAK İÇİN SON ŞANSIMDI"

Zaniolo, "Udinese'yi seçme kararının sebebi nedir?" sorusunun ardından, "Geri dönüşü olmayan bir noktaya geldiğimi inkar etmiyorum. Fırsatlar azalıyordu. Aston Villa'daki dönemim iyi başlamıştı ancak kötü bitti. Atalanta'da sakatlığım dezavantaj oldu ve yüzden Gasperini gibi büyük bir teknik direktörün benden istediği şeyleri yapamadım. Sonra Fiorentina'da da kendimi gösteremedim. Bu, üst düzeyde kalmak için son şanstı ve ben de hemen yakaladım. Udinese'nin oyuncuları yeniden canlandırma ve geliştirme konusunda başarılı olduğunu biliyordum. Mükemmel bir uyum oldu. Ben de bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirdim." yanıtını verdi.

"GALATASARAY İLKAY'I TRANSFER EDİNCE BANA İZİN VERDİ"

Gelmeden önce Udinese'nin sportif direktörü Gökhan İnler ile iletişim halinde olup olmadığına yönelik soruya cevap veren 26 yaşındaki futbolcu, "Evet, onunla ve teknik direktörle görüştüm. Birkaç video görüşmesi yaptık. Galatasaray beni bırakmak için başka bir oyuncu almak istiyordu. Kararsız kaldım, sonra Galatasaray İlkay Gündoğan'ı transfer etti ve bana izin verdi. Transfer döneminin son 5-6 dakikasında olan bir şeydi." dedi.

"UDINESE'DE UZUN YILLAR KALMAYA HAZIRIM"

Geleceğiyle ilgili gelen soruyu yanıtlayan İtalyan futbolcu, "Her zaman söyledim ve geçen günler bu fikrimi pekiştirdi, Udinese'ye yaptıklarından dolayı inanılmaz bir minnettarlık duyuyorum. Kulüple konuşacağız. Kalmaya hazırım hatta uzun yıllar kalmaya hazırım. Hala konuşmamız gerekiyor ancak Udinese'nin bana yapacağı her türlü teklifi değerlendireceğim. Bu kulübe karşı büyük bir minnettarlık duyuyorum." sözlerini sarf etti.

Öte yandan Udinese'de bu sezon 33 maçta süre bulan Nicolo Zaniolo, 6 gol attı ve 6 asist yaptı.