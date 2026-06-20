Niğde'de 10. kattan düşen genç hayatını kaybetti
Niğde'de apartmanın 10. katından düşen 20 yaşındaki genç, olay yerinde can verdi.
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Niğde merkez İlhanlı Mahallesi'nde apartmanın 10. katındaki S.Y., pencereden beton zemine düştü.
S.Y.'nin düştüğünü görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YAŞAMINI YİTİRDİ
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 20 yaşındaki S.Y.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Cenaze, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olaya ilişkin inceleme sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)