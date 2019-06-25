Niğde'de 2 gençten engellilere araç

Niğde'de iki genç engelli araçların önüne gelen engelleri aşabilen, koldan gelen kas hareketleri ile kontrol edilebilen engelli araç üretti.

Bir bilim sanat merkezinde öğrenim gören Talha Talip Açıkgöz ile Alperen Kahraman isimli gençler, çevrelerindeki gördükleri tekerlekli sandalye kullanan engellilerin karşılaştığı engelleri aşmakta zorluk çektiklerini görünce çalışma başlattı. Öğrenciler engellilerin önlerine çıkabilen engelleri aşmalarını sağlamak için kol hareketiyle kontrol edilebilen engelli araç tasarladılar.

Kol hareketiyle kontrol edilebilen engelli araç VİDEO

"ENGELLİLERİN ZORLUK ÇEKTİĞİNİ GÖRDÜK"

Projeleri hakkında bilgiler veren öğrenciler, "Çevrede gördüğümüz engellilerin kaldırım ve benzeri engellerden çıkmakta zorluk çektiklerini görmemiz üzerine böyle bir şey tasarlamaya karar verdik. Bu proje sayesinde engelliler çıkamadıkları kaldırımlar gibi engellerden rahatlıkla çıkabileceklerdir.

Aynı zamanda parmağı veya fiziksel zorluklar çeken engellilerde kol hareketleriyle kontrol ederek kumandayla kontrol emesine gerek kalmayacak. Projemiz Finlandiya Eğitim Bakanlığının düzenlediği StarT uluslararası proje yarışmasında ilk önce uluslar arası aşamasında birinci olarak çıkarken aynı zamanda uluslar arası olarak düzenlenen yarışmada da ilk 10'a girdik" dedi.