Niğde'de 27 öğrenci, yemek sonrası rahatsızlandı

Niğde’de yaşanan olayda, Sakarya İlkokulu’nda öğrenim gören 27 öğrenci, okul dışındaki bir pide salonunda yedikleri yemeğin ardından mide bulantısı ve benzeri şikayetlerle rahatsızlandı. Durumun bildirilmesi üzerine sağlık ekipleri hızla okula sevk edildi.

SAĞLIK EKİPLERİ OKULA SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, rahatsızlanan öğrencileri ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye taşıdı. Öğrenciler, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde müşahede altına alındı.

Hastanede yapılan ilk değerlendirmelerde, öğrencilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlike oluşturacak bir bulguya rastlanmadığı belirtildi.

TEDBİR AMAÇLI GÖZLEM ALTINA ALINDILAR

Yetkililer, öğrencilerin tedbir amaçlı olarak gözetim altında tutulduğunu, mevcut durumda yatış gerektiren bir sağlık sorunu bulunmadığını açıkladı. Öğrencilerin durumlarının yakından takip edildiği ifade edildi.

Yapılan planlamaya göre, gerekli kontrollerin tamamlanmasının ardından öğrencilerin gün içinde taburcu edilmelerinin beklendiği bildirildi.

Olayla ilgili olarak ilgili kurumlar tarafından inceleme başlatıldı. Öğrencilerin rahatsızlanmasına neden olan durumun netleştirilmesi için değerlendirme çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.