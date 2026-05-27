Niğde’de aldığı kurbanlık koyunla yolculuk yapıp selfie çekti
Satın aldığı kurbanlık koyunu otomobilin bagajına koyan Ali Uyanık, koyunun başını hoparlör boşluğundan çıkararak rahat nefes almasını sağladı. O anları cep telefonuyla görüntüleyip selfie çekerek ölümsüzleştirdi.
Kurban Bayramı geldi çattı.
Yurt genelinde kurban kesimi başlarken Niğde’den ilgi çeken görüntüler geldi.
KOYUNU OTOMOBİLİN BAGAJINA KOYDU
Kurban Bayramı’nın birinci gününde Niğde Hayvan Pazarı’ndan kurbanlık koyun satın alan Ali Uyanık, koyunu otomobilinin bagajına koydu.
Koyunun başını da aracın arkasındaki hoparlör boşluğundan çıkaran Uyanık, onun rahat nefes almasını sağladı.
KESİMHANEYE KADAR YOLCULUK YAPTI
Arka koltuğa oturan Uyanık, kurbanlık koyunla birlikte kesimhaneye kadar yolculuk yaptı.
SELFİE ÇEKTİ
Bu anları cep telefonuyla görüntüleyen Uyanık, gülümseyerek selfie çekti.
Uyanık’ın sosyal medyada paylaştığı görüntüler ilgi gördü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)