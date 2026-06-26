Niğde'de arının soktuğu yaşlı adam can verdi

Niğde’nin Altunhisar ilçesine bağlı Karakapı beldesindeki evinin önünde bulunduğu sırada arı sokan 64 yaşındaki Faik Akbulut, bir süre sonra fenalaştı.

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

İlk olarak Altunhisar Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Akbulut, burada yapılan müdahalenin ardından durumunun ağırlaşması üzerine Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Faik Akbulut, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.