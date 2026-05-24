Niğde’de husumetlisini tabancayla başından vurarak ağır yaraladı

Niğde’de saat 20.00 sıralarında Çiftlik ilçesine bağlı Şeyhler Köyü’nde aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Gökdeniz D. ile Samet Akçar arasında tartışma çıktı.

TARTIŞMA KANLI BİTTİ: BAŞINDAN VURULDU

Tartışmanın büyümesi üzerine Gökdeniz D., tabancayla Samet Akçar’a ateş açtı. Başından vurulan Akçar, kanlar içerisinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Akçar, ambulans ile Çiftlik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Akçar, hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

ŞÜPHELİ OLAYDA KULLANILAN SİLAHLA GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından inceleme başlatan jandarma ekipleri, şüpheli Gökdeniz D.’yi olayda kullanıldığı değerlendirilen tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.