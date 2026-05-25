Niğde'de iki otomobilin çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti
Niğde'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Niğde'de gece saat 04.30 sıralarında Niğde-Kayseri Yolu Kızıklı mevkiinde H.Ö. idaresindeki 15 EJ 070 plakalı otomobil ile B.K. yönetimindeki 38 AIZ 152 plakalı otomobil çarpıştı.
KAZADA 2 KİŞİ CAN VERDİ, 2 KİŞİ YARALANDI
Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, 15 EJ 070 plakalı otomobilin sürücüsü H.Ö. ile diğer araçta yolcu olarak bulunan M.Ç.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan sürücü B.K. ile R.D. ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı.
Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)