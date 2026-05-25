Niğde'de kafa kafaya çarpışan otomobiller hurdaya döndü

Niğde'de korkunç kaza...

Niğde- Kayseri kara yolu Kızıklı mevkiinde H.Ö. yönetimindeki otomobil ile B.K. yönetimindeki otomobil ile çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü H.Ö. ile diğer araçtaki M.Ç.’nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

İKİ KİŞİ YARALADI

Kazada yaralanan diğer sürücü B.K. ile R.D. ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.