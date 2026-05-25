Niğde'de kafa kafaya çarpışan otomobiller hurdaya döndü
Niğde'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralanırken, 2 kişi ise hayatını kaybetti. Kazada araçlar hurdaya döndü.
Niğde- Kayseri kara yolu Kızıklı mevkiinde H.Ö. yönetimindeki otomobil ile B.K. yönetimindeki otomobil ile çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
2 KİŞİ KURTARILAMADI
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü H.Ö. ile diğer araçtaki M.Ç.’nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
İKİ KİŞİ YARALADI
Kazada yaralanan diğer sürücü B.K. ile R.D. ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)