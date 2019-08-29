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Niğde'de ölen Afgan kadının cesedi 1 hafta sonra bulundu

Yaklaşık bir hafta önce hayatını kaybettiği belirlenen kadının ölüm nedeni belirlemek için otopsi yapılacak.

İHA | 29.08.2019 - 22:54..
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Niğde’de Merkez Şahinali Mahallesi Aşağı Yağdan Sokak’taki bir apartman dairesinden kötü koku geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, dairede yaptığı incelemede, Afganistan uyruklu Maryam Hussaını’yı (41) ölü halde buldu.

EŞİ 1 HAFTADIR EVE UĞRAMIYOR

İlk inceleme herhangi bir kesici ve delici alet izine rastlanmayan Maryam Hussaını’n yaklaşık 1 hafta önce öldüğü belirlenirken cenazesi, esas Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu arada, Hussaını’n eşinin yaklaşık bir haftadır eve uğramadı öğrenilirken, polis, kadının kocasına ulaşmaya çalışıyor.


Niğde'de ölen Afgan kadının cesedi 1 hafta sonra bulundu

Niğde'de ölen Afgan kadının cesedi 1 hafta sonra bulundu

Niğde'de ölen Afgan kadının cesedi 1 hafta sonra bulundu

Niğde'de ölen Afgan kadının cesedi 1 hafta sonra bulundu

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