Niğde'de otomobil tutkunu evinin çatısında Anadol sergiliyor

Niğde'de Karadeniz'i aratmayan görüntüler...

Kayırlı köyünde oturan Fikret Yücel, klasik araç tutkusunu farklı bir boyuta taşıdı.

ARACIN ÇATISINA ANADOL YERLEŞTİRDİ

Klasik araç tutkunu Fikret Yücel, 10 yıl önce 3 katlı evinin çatısına vinçle Anadol marka kamyonet yerleştirdi.

Yücel, bir süre sonra rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

YOĞUN İLGİ GÖSTERİLİYOR

Satılan evin yeni sahipleri de köyün cazibe merkezi haline gelen çatıdaki araca müdahale etmedi.

Köye ziyarete gelenler, fotoğraf çektirmek için araca ilgi gösterirken muhtar Hüseyin Yılmaz, "Görenler çok şaşırıyor, merak edip beni arayarak soruyorlar. 'Böyle şeyler genelde Karadeniz'de olur, demek ki artık buralarda da görülüyor' diyorlar." dedi.