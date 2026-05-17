Niğde'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Niğde'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan otomobil sürücüsü ise hastaneye kaldırıldı.
Niğde'nin Ulukışla ilçesi Kılan köyünde H.B. idaresindeki otomobil, Alper Nevzat Cerit'in kullandığı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye ağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Cerit'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan otomobil sürücüsü ise Ulukışla Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)