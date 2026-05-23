Niğde’de tartıştığı kayınpederini bıçaklayarak ağır yaraladı

Niğde’de akşam saatlerinde merkez Sarıköprü Mahallesi'nde damat H.Y. ile kayınpederi B.E. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

KAYINPEDERİNİ BIÇAKLADI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.Y., yanındaki bıçakla kayınpederi B.E.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

Kanlar içinde yere yığılan B.E.'yi gören çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Yaralı B.E., ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan B.E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın ardından şüpheli H.Y., suç aleti bıçakla birlikte polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.