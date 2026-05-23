Niğde’de tartıştığı kayınpederini bıçaklayarak ağır yaraladı
Niğde’de aile arasında çıkan tartışmada damat H.Y., tartıştığı kayınpederi B.E.'yi (49) vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralının tedavisi sürerken, şüpheli damat gözaltına alındı.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Niğde’de akşam saatlerinde merkez Sarıköprü Mahallesi'nde damat H.Y. ile kayınpederi B.E. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
KAYINPEDERİNİ BIÇAKLADI
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.Y., yanındaki bıçakla kayınpederi B.E.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.
Kanlar içinde yere yığılan B.E.'yi gören çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Yaralı B.E., ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan B.E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olayın ardından şüpheli H.Y., suç aleti bıçakla birlikte polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)