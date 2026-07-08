Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı

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Zehir tacirlerine göz açtırılmıyor...

Bu kapsamda Niğde'de başarılı bir operasyon daha gerçekleştirildi.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, 2-6 Temmuz 2026 tarihleri arasında il genelinde uyuşturucuya yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

YÜKSEK MİKTARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 182 adet sentetik ecza, 134,42 gram uyuşturucu madde, 2 adet cam aparat ve 1 adet aseton ele geçirildi.

4 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Operasyonlarda yakalanan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.