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Niğde'de yurt güvenlik görevlisi silahlı saldırıya uğradı

Niğde'de KKTC'den getirilerek karantinaya alınan kişilerin kaldığı yurtta çalışan güvenlik görevlisi, av tüfeğiyle vurularak yaralandı.

İHA |
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Niğde'de yurt güvenlik görevlisi silahlı saldırıya uğradı

Serhat Açıkgöz, KKTC'den getirilen vatandaşların karantinaya alındığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi merkez kampüsündeki Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Sultan 1. Kılıçarslan Yurdu'nda güvenlik görevlisi olarak çalışıyor.

MESLEKTAŞININ EŞİ TARAFINDAN VURULDU

Açıkgöz, henüz belirlenemeyen bir sebeple aynı yurtta görev yaptığı meslektaşı Y.İ.K'nın eşi U.K. tarafından ruhsatsız av tüfeğiyle vuruldu.

Niğde'de yurt güvenlik görevlisi silahlı saldırıya uğradı

SALDIRGAN OLAY YERİNDEN KAÇTI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yurdun etrafında geniş güvenlik önlemi alan ekipler, olay yerinde ve zanlının kaçarken bıraktığı otomobilde inceleme yaptı.

Yaralanan Açıkgöz, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olaydan sonra kaçan U.K'nın yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Niğde'de yurt güvenlik görevlisi silahlı saldırıya uğradı

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