Nihan Urel, bayram haftasına dikkat çekti: Öfkelenmemeye çalışın

Ensonhaber kanalında astroloji rüzgarı…

Başarılı yorumlarıyla herkesin severek takip ettiği bir isim olan Nihan Urel, İlker Koç”un Ensonhaber”de konuğu oldu.

Urel, bu kez Kurban Bayramı'nda gerçekleşecek dolunaydan bahsetti ve şöyle dedi;

"ÖFKELENMEYİN"

"Kurban keserken sakatlanmalar oluyor, kurban bayramının çok enteresan şeyleri var. Mesela kurban bayramında işte kazalar, ölümler, kayıplar çok fazla. Örnek vereyim mi? Can Yücel diye bir şairimiz var, Can Yücel’in oğlu kurban bayramında bir trafik kazasında vefat ediyor.

Hatta Can Yücel’in buna böyle biraz şey yaptığı bir şeyi var şiiri var işte kurban diye oğlumumu aldın gibi. Şimdi Kurban Bayramı bazı şeyleri kurban vermekle de ilgili aslında. Gökyüzünde de evet böyle bir şey var durum var.

Dedim ya hani 26 Mayıs civarı dikkat etmek lazım, öfkelenmemeye, bize öfkelenen insanlara, bize baskı yaptığını düşündüğümüz bizi engellediğini düşündüğümüz insanlara karşı biraz daha idare edici olmaya, sadece gıcıklığına zorbalığına bizi üzmek için davranan insanlara karşı biraz sabırlı olmak o günlerde öfkelenmemek gerekiyor.

SADAKA VERMEKLE GÖKYÜZÜNÜN NE ALAKASI VAR

26 Mayıs, 25 Mayıs, 27 Mayıs, 22-23 Mayıs'tan sonra Mayıs'ın sonuna kadar çok öfkelenmemek lazım. 31 Mayıs dolunayına oldukça ateşli; işte bak bu yanardağ patlamaları, öfkeler, krizler, yanlış anlamalar, anlaşılmalar, güç kaybı hissi, cinsel enerjinin biraz fazla olması işte tecavüzler mecavüzler 31 Mayıs gündemleri dünyada bu tür şeyler olmamasını diliyoruz.

Evet, diliyoruz güzel bayramlar olsun. Bugünlerde ne yapıyoruz? Özellikle 26 Mayıs sadaka tarihi bak şey sorduğunda da ne zaman diyete başlayayım dediğinde de 26 Mayıs dedim, onun görünümü ayrı, olumsuzluklar görünümü ayrı.

Sadaka vermek kârma- şimdi niye sadaka vermekle gökyüzünün ne alakası var?

Gökyüzünün bazı zamanları genel kaderi olumlu ya da olumsuz etkileyecek olayların hepimiz için başlangıç zamanları. İşte depremleri nasıl öngörüyoruz? Orada bir her zaman olmayan, sıradan olmayan açılar var ve bu yeni bir kader yazacak. Haritası tetiklenenler ölecek.

"SERT GÖRÜNÜMLERİ HAYIRLI HALE GETİREBİLİRİZ"

Haritası tetiklenenler evini kaybedecek, işi gücü bozulacak, hayatı değişecek, memleketi değişecek, taşınacak falan. Şimdi bu gökyüzünün bu zamanlarında olan olaylar sıradan olaylar değil, bizim hayatımızda yeni böyle açılımlar yapıyor. İşte bu zamanlar ve bunlar bir şeyleri değiştirecek.

Yani alışkanlıklarımızı değiştirecek, bakış açımızı değiştirecek; işte bu zamanlarda biraz nefis hesaplaşması dahil yapabilirsek çünkü ondan sonra başlayan konuların artık geri dönüşü yok. Yani biz eğer yaptığımız hatalardan geçmişte ders almadıysak oradaki sert ani görünümler benzer hataları tekrar yapmamıza, aynı acıları çekmemize, aynı handikapın bataklığın içine düşmemize neden olabilir.

Bu yüzden birazcık böyle nefis hesaplaşması, biraz işte maneviyat, sadaka vermek; yani hayatı güzelleştirmek, hayatı insanlar için güzelleştirmek kolaylaştırmak yani geldik gidiyoruz öleceğiz ve işte bu zamanlar kendi kaderimizi hayatı da güzelleştirmek için bir şeyler yaparsak belki o sert görünümleri biraz daha kendi hayatımız için evet hayırlı hale getirebiliriz.

Dikkatli oluyoruz, sinirimize hakim oluyoruz, öfkelenmiyoruz bu tarihlerde. 31 Mayıs’ı kazasız belasız inşallah atlatıyoruz. Kurban Bayramı, kurban kurbiyetten geliyor. Kurbiyet yakınlık demek.

"AKREP DERİNLİK İSTER"

Mesela akraba hep aynı kökten, akrep aynı kökten. Akrep burcu yakınlık ister, derinlik ister. Kurban, akraba, kurbiyet; hepsi aynı kökten ve fedakarlık yapmak demek. Bir şey vermek demek kurbanın anlamı bu.

Yani nasıl işte Hz. İbrahim en sevdiğini Allah için, yani önce dua ediyor çocuk istiyor biliyorsun Hz. İbrahim çok çocuk istiyor ve çocuğunun artık olmayacağını düşünüyor.

Sonra Allah’ım bana çocuk verirsen bunu sana kurban edeceğim diyor ve demek ki o zamanlar şimdi bambaşka bir konuya gittik ben bunu kendi kanalımda yayın yapmıştım, o zamanlar hani insanların çocuk kurban kurban ettiği zamanlar var ya tarihte antropolojik olarak var böyle zamanlar maalesef.

İnsanların doğa karşısında aciz kaldığı, depremler karşısında, yangınlar felaketler, hayvan saldırıları karşısında aciz kaldığı zamanlar hep bir tanrılara kurban verme gibi bir psikolojiye girmişler ve bu kurbanlar hep en sevdiklerinden veriyorlar, çocuklarından veriyorlar ve öyle bir dünyada muhtemelen öyle bir dünyada Hz. İbrahim çocuğum olsun ben sana bunu kurban edeceğim diyor ve bu kurban işte en sevdiğimizden en yakınlarımız en sevdiklerimizden Allah için vazgeçmek.