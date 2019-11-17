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Nijerya'da 28 milyon çocuğa aşı vurulacak

Afrika ülkesi Nijerya'da, 28 milyon çocuğun menenjit ve kızamığa karşı aşılanacağı açıklandı.

AA | 17.11.2019 - 05:38..
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Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan açıklamada, Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi Başkanı Dr. Joseph Oteri, hükümet ve DSÖ iş birliğiyle, 28 milyon çocuğun menenjit ve kızamık hastalığına karşı aşılanacağı belirtildi.

5 YAŞ ALTI ÇOCUKLARDA ÖLÜM ORANI YÜKSEK

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Oteri, 5 yaş altı çocuklarda kızamık kaynaklı ölüm oranının yüksek olduğuna dikkati çekerek, Nijerya'da, yetersiz aşılama nedeniyle son yıllarda kızamık salgınları görüldüğünü ifade etti.

Nijerya'da 28 milyon çocuğa aşı vurulacak

ÜLKENİN KUZEYİ 'MENEJİT KUŞAĞI'NDA

Ülkenin, özellikle de kuzey bölgelerinin "menenjit kuşağında" yer aldığını belirten Oteri, hükümetin, ulaşılabilen her çocuğun aşılanacağına garanti verdiğini bildirdi.

"HİÇBİR ÇOCUK, AŞISI OLAN HASTALIKTAN ÖLMEMELİ"

Dr. Oteri, her çocuğun sağlıklı yaşam hakkı olduğunu vurgulayarak, "Market, okul, kilise, cami, kısacası her yere giderek, hedeflenen rakamda çocuğu aşılayacağız. Hiçbir çocuk aşıyla önlenebilir hastalıklardan yaşamını yitirmemeli." ifadesini kullandı.

Borno, Kano, Kaduna ve Sokoto başta olmak üzere 19 eyalette yürütülecek kampanyayla çocuklarda menenjit ve kızamığın önüne geçilmesi hedefleniyor.

Nijerya'da 28 milyon çocuğa aşı vurulacak

MENEJİT, HAVA YOLUYLA DA BULAŞIYOR

Nijerya Hastalıkları Kontrol Merkezi, 2019'un ilk 3 ayında 6 bin kızamık vakası görüldüğünü ve 15 kişinin bu hastalık nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

Büyük Sahra Çölü'nün güneyinde, Senegal ile Etiyopya arasında kalan bölge "menenjit kuşağı" olarak adlandırılıyor. Bölgede her yıl yaklaşık 30 bin menenjit vakası rapor ediliyor.

Beyinden başlayarak tüm vücudu etkisi altına alan menenjit, hava yoluyla bulaşabiliyor.

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