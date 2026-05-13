Nijerya’da hesabına yatan 1,1 milyon dolar için hapis yattı

Nijerya’da Edo eyaletinin başkenti Benin City'de yaşayan Ojo Eghosa Kingsley’in banka hesabına, yetkililerin tespitine göre sistemsel bir hata sonucu 1 milyon 100 bin dolar aktarıldı.

First Bank, olaydan kısa süre sonra hatayı fark ederek Ojo Eghosa Kingsley’den paranın iadesini talep etti.

PARAYI AİLESİNE AKTARDI HESAPLARINDAN ÇIKARDI

Kingsley ise paranın yarısını harcadı. Banka paraya el koyamasın diye, kalan miktarı aile üyelerinin banka hesaplarına transfer ederek lüks harcamalar yapmaya başladı. Böylece banka fark etmeden önce parayı hesaplardan çıkardı.

KINGSLEY PARAYI İADE ETMEDİ

Banka tarafından yapılan tüm uyarılara rağmen Kingsley, meblağı iade edemeyince konu yargıya taşındı. Mali suçlarla mücadele kurumu, devreye girerek soruşturma başlattı.

PARAYI İADE ETMEK YERİNE HAPİS YATMAYI SEÇTİ

Mahkeme, Kingsley’e parayı iade etmesi ya da 1 yıl hapis cezasını kabul etmesi yönünde iki seçenek sundu. Kingsley, parayı iade etmek yerine 1 yıl hapis cezasını seçti.

Mahkeme, adli cezadan bağımsız olarak Kingsley’in, harcamış olduğu ve geri alınamayan 272 bin 252 naira (yaklaşık 180 bin dolar) tutarındaki eksik bakiyeyi, First Bank’a tamamen geri ödemesine kesin olarak hükmetti.

AYNI GÜN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Ojo Eghosa Kingsley, 19 Ocak 2026 tarihinde Edo Eyalet Yüksek Mahkemesi’nde görülen duruşmada suçunu kabul etmesinin ardından aynı gün tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Herhangi bir erken tahliye veya iyi hal indirimi almaması durumunda 19 Ocak 2027 tarihinde cezaevinden çıkacak.