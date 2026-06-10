Nijerya'da kolera salgınında can kaybı 74'e çıktı

Sınır Tanımayan Doktorlar örgütünün Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinin Sağlık Bakanlığı'nın verilerine dayanarak yaptığı açıklamada 1 Mayıs'tan bu yana kolera salgınının yayılmaya devam ettiği ifade edildi.

Salgın nedeniyle şu ana kadar yaşamını yitirenlerin sayısının 74'e yükseldiği aktarılan açıklamada 7 bin 850 şüpheli kolera vakasının tespit edildiği bilgisine yer verildi.

Nijerya'da salgının 14 yerel yönetim bölgesi ile 50 mahalleye yayıldığı, vaka sayılarındaki artışın sağlık kuruluşları üzerindeki baskıyı artırdığı belirtildi.

TEDAVİ EDİLMEZSE ÖLÜMCÜL OLABİLİYOR

'Vibrio' bakterisinin neden olduğu, gıda ve su yoluyla bulaşan kolera, ishal ve dolayısıyla vücutta su kaybına yol açıyor, tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.

Nijerya'da temiz su yetersizliğinin yanında tıbbi müdahalenin etkin yapılamaması da hastalık ve ölüm riskini artırıyor.

Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve M çiçeği virüsü gibi salgın hastalıklara da sıklıkla rastlanıyor.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Nijerya, Afrika kıtasında koleradan en çok etkilenen ülkeler arasında yer alıyor.