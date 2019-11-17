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Nijerya'da sel nedeniyle binlerce insan evsiz kaldı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın kuzeydoğusunda, aşırı yağışların neden olsuğu seller sonrası 40 bin kişi evlerini terk etti.

AA | 17.11.2019 - 03:37..
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Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü Boko Haram'ın faaliyet gösterdiği Borno eyaletinde büyük hasara neden olan sel felaketinin 40 bin kişiyi yerinden ettiği belirtildi.

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Boko Haram saldırılarından kaçanların kaldığı kampların da selden etkilendiği ve hükümetin bu kişiler için 9 ayrı kamp kurduğu kaydedildi.

Bölge sakinlerinin temiz su, gıda, barınma ve sağlık hizmetlerine acil ihtiyaç duyduğu vurgulandı.

Borno eyaletinde, son birkaç haftadır sağanakların yol açtığı sellerde on binlerce ev su altına kaldı, 4 bin dönüm tarım arazisi zarar gördü.

Nijerya'da sel nedeniyle binlerce insan evsiz kaldı

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