taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0569
Euro
6.5653
Altın
1582.61
Borsa
120151.44
Gram Altın
308.421
Bitcoin
60473.99

Nijerya'da silahlı saldırı: 10 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın güneyinde düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

AA | 17.02.2020 - 03:56..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Ulusal basında çıkan haberlere göre, askeri üniforma giyen silahlı kişiler, Delta eyaletine bağlı Ughelli bölgesinde silahlı saldırı düzenledi.

Saldırıda 10 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi de yaralandı.

MOTOSİKLET KULLANIMI YASAKLANDI

Öte yandan, Delta Eyaleti Basın Sekreteri Olisa Ifeajika, olayı doğrulayarak, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini belirtti.

Nijerya'da son dönemlerde silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Nijerya'da silahlı saldırı: 10 ölü

FULANİ-ÇİTFÇİ ÇATIŞMASI

Ülke zaman zaman hayvancılıkla ilgilenen Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

İlginizi Çekebilir
Netanyahu-Burhan görüşmesi sonrası İsrail uçağına izin
İsrail'e ait bir uçak, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinden sonra ilk kez Sudan hava sahasını kullandı.
İran’da 6.0 büyüklüğünde deprem
İran’da Richter ölçeğine göre 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Havalanan kontrplak adamın kafasına çarptı
Ciara Fırtınası’ndan sonra Dennis Fırtınası’nın etkisi altına giren İngiltere'de fırtına sırasında bir adam, 9 kiloluk kontrplakın çarpmasıyla yaralandı.
Bakım yapan adam, kafasını yaktı
Pakistan'da bir kuaföre giden adam, bakımı abartınca yandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Elazığ’da kuzuların anneleriyle buluşması
Elazığ’da kuzuların anneleriyle buluşması
15
37 ilde PKK operasyonunun bilançosu
37 ilde PKK operasyonunun bilançosu
22
ABD Başkanı Trump Daytona 500 yarışlarının startını verdi
ABD Başkanı Trump Daytona 500 yarışlarının startını verdi
0
Kendini uyaran garsona saldırdı
Kendini uyaran garsona saldırdı
0
İzmir'de kahvehanede silahlı saldırı: 2 yaralı
İzmir'de kahvehanede silahlı saldırı: 2 yaralı
1
Bolu'da hırsızlar, onlarca kalorifer peteğini çaldılar
Bolu'da hırsızlar, onlarca kalorifer peteğini çaldılar
1
Siirt'te 30 köy yolu, kar nedeniyle kapandı
Siirt'te 30 köy yolu, kar nedeniyle kapandı
1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir