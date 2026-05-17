Nijerya'da terör saldırısında 17 polis öldü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Yobe eyaletinde bulunan Nijerya Ordusu Özel Kuvvetler Okulu'na terör saldırısı düzenlendi.

Polis Sözcüsü Anthony Placid, 8 Mayıs'ta düzenlenen saldırıda 17 polisin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı.

Placid, saldırıyı püskürtmeye çalışan Nijerya ordusundan da bazı askerlerin hayatını kaybettiğini ifade etti.

"FEDAKARLIKLARI UNUTULMAYACAK"

Nijerya Polis Genel Müdürü Olatunji Rilwan Disu ise yaşamını yitiren polislerin 'ülke güvenliği için fedakarca görev yapan cesur ve vatansever personel' olduğunu belirtti.

Disu, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi, güvenlik güçlerinin fedakarlıklarının unutulmayacağını vurguladı.

Nijerya, uzun süredir ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.