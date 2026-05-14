Nijerya'dan Victor Osimhen için Real Madrid açıklaması geldi

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen için çarpıcı transfer sözleri gündeme geldi.

Nijeryalı eski forvet Samuel Elijah, Osimhen'in Galatasaray'dan ayrılması gerektiğini söyledi.

Elijah, Osimhen için son dönemde gündeme gelen Real Madrid iddialarına da cevap verdi.

"KONFOR ALANIYLA YETİNMEMELİ"

Elijah, "Osimhen, kariyeri için neyin en iyisi olduğunu biliyor. Ancak ona bir tavsiye vermem gerekirse, son iki sezondaki önemli katkısını vurgulardım. Şampiyonluğu kazandı ve yeteneğini kanıtladı. Artık daha büyük zorlukların üstesinden gelmesi gerekiyor. Konfor alanıyla yetinmemeli, gelişimini sürdürmek için daha fazla görünürlük kazanması gerekiyor." dedi.

"AYRILMA ZAMANI GELDİ"

Sözlerine devam eden Samuel Elijah, "Bana göre Osimhen'in ayrılma zamanı geldi. Daha büyük zorluklarla yüzleşmesi gerekiyor. Büyük bir Avrupa kulübünde başarılı olmak için gerekli kişiliğe ve potansiyele sahip." sözlerini sarf etti.

REAL MADRID İDDİASI

Osimhen için son dönemde gündeme gelen Real Madrid iddialarını da değerlendiren Elijah, "Dürüst olmak gerekirse, Osimhen duygularını kontrol edebildiği sürece dünyanın herhangi bir takımında oynayabilir ve başarılı olabilir." dedi.

"REAL MÜKEMMEL SEÇİM OLUR"

Osimhen için çıkan Real Madrid haberleriyle ilgili yorumlarına devam eden Nijeryalı eski forvet, "O tam bir atlet, tam bir futbolcu. Enerjisi var, genç, tutkulu, çok güçlü ve gol atmayı biliyor. Bu yüzden bana göre Osimhen herhangi bir ligde, herhangi bir takımda oynayabilir ve başarılı olacaktır. Dolayısıyla Real Madrid onun için mükemmel bir seçim olur." diye konuştu.

"EN İYİLERLE KARŞILAŞMALI"

Victor Osimhen'in Galatasaray'dan ayrılması gerektiğini dile getiren Samuel Elijah, "Takımdan ayrılmalı çünkü elinden gelen her şeyi yaptı ve takımda, ligde rekabet zayıf. Daha büyük zorlukların üstesinden gelmesi, en iyilerle boy ölçüşebileceği yerlere gitmesi gerekiyor." açıklamasını yaptı.

33 MAÇTA 30 GOLLÜK KATKI

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon kiraladığı bu sezonun başında da 75 milyon euro karşılığında bonservisini aldığı Osimhen'in sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 30 Haziran 2029 tarihine kadar devam ediyor.

75 milyon euro piyasa değeri bulunan Nijeryalı futbolcu, bu sezon Galatasaray'da 33 maça çıktı.

Yıldız oyuncu, bu karşılaşmalarda 22 gol ve 8 asistle mücadele etti ve toplamda 30 gollük bir katkı sağladı.