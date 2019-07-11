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Nikah masasına formayla oturdular

Yalova'da, Fenerbahçeli olan Simge-Onur çifti, gelinlik ve damatlık yerine sarı lacivertli takımın formasını giydi.

İHA | 11.07.2019 - 14:35..
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Koyu bir Fenerbahçeli olan Simge Özdel ile Onur Arslanalp, sarı lacivert formayla nikah masasına oturdu. Genç çiftin nikahlarını ise sarı lacivertli takımın klasik çubuklu formasını giyen Fenerbahçeli bir nikah memuru kıydı.

Nikah masasına formayla oturdular

Veli-Kerime Özdel çiftinin kızları Simge ile Türkeş-Arzu Arslanalp çiftinin oğulları Onur, Altınova Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen nikah töreniyle hayatlarını birleştirdi.

Nikah masasına formayla oturdular

Genç çifti sevenleri yalnız bırakmadı. Nikahı kıyan memur, evlilik cüzdanını Simge Arslanalp’e, Türk bayrağını ise Onur Arslanalp’e verdi.

Nikah masasına formayla oturdular

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