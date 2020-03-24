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Nikah salonuna gelen davetlilerin ateşi ölçüldü

Türk damat ile Ukraynalı gelin, nikaha gelen davetlilerin hem ateşini ölçtü hem de onlara dezenfektan uyguladı.

İHA | 24.03.2020 - 13:48..
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Antalya'da koronavirüs önlemleri kapsamında Türk damat ile Ukraynalı gelinin nikahı, davetli koltuklarının bomboş olduğu salonda kıyıldı.

Konyaaltı'nda Oksana Bats ve Lokman Günarslan çiftinin nikah töreninde, koronavirüs önlemleri uygulandı.

SALONA GİRMEDEN ATEŞ ÖLÇÜMÜ

Çift, az sayıda davetlinin olduğu törende, salona giren yakınlarıyla ayak selamı yaptı, ateşlerini ölçtü ve son olarak dezenfeksiyon işlemi yaptı.

Salonda da davetliler ve nikah şahitleri, sosyal izolasyon mesafesi olan 1 metre kuralına göre oturdu.

DEZENFEKTAN HEDİYESİ

Kıyılan nikahın ardından çifte, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'in hediyesi olan iki maske ve bir dezenfektan takdim edildi. Bir metre kuralına göre çekilen hatıra fotoğrafının ardından tören sona erdi.

Nikah salonuna ateş ölçerek aldılar VİDEO

Nikah salonuna gelen davetlilerin ateşi ölçüldü

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