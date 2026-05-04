Nikol Paşinyan: Azerbaycan ile barışı güçlendirmek için yakın iş birliği içinde çalışıyoruz

Artık savaş değil barış var...

Azerbaycan ile Ermenistan, 37 yıldır süren Dağlık Karabağ çatışmasını sona erdirerek bir barış anlaşması imzaladı.

8 Ağustos 2025'te ABD'nin başkenti Washington'da Amerikan Başkanı Donald Trump, Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan tarafından imzalanan anlaşma ile yeni bir dönem başladı.

ZİRVENİN AÇILIŞINDA KONUŞTU

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Erivan’da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) 8'inci Zirvesi'nin açılışında konuştu.

Zirveye ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Paşinyan, bu platformun Ermenistan ile Azerbaycan arasında barışın tesisinde kritik rol oynadığını söyledi.

"BARIŞA KATKI SAĞLAYACAKTIR"

Paşinyan, 2022 yılında düzenlenen AST zirvesinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile "oyun değiştirici" bir karar aldıklarını belirterek, "Ermenistan ve Azerbaycan, 1991 tarihli Alma-Ata Deklarasyonu temelinde birbirlerinin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini tanıdı. Bu anlayış, iki ülke arasında barış anlaşmasına ulaşmak için gerçekçi bir fırsat yarattı." dedi.

Söz konusu adımın barış sürecinin temelini oluşturduğunu vurgulayan Paşinyan, bunun Ağustos 2025'te Washington'da düzenlenen barış zirvesine giden yolu açtığını ifade etti.

Paşinyan, ABD Başkanı Donald Trump'ın desteği ve katılımıyla bir deklarasyon imzalandığını ve barış anlaşmasının dışişleri bakanları tarafından paraflandığını hatırlatarak, "Şimdi, Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Rotası (TRIPP) projesini hayata geçirme aşamasındayız. Bu proje, bölgesel ulaşım hatlarının açılması ve doğu-batı ile kuzey-güney ekseninde yeni uluslararası güzergahların oluşturulmasıyla barışa katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

"AZERBAYCAN İLE YAKIN İŞ BİRLİĞİ İÇERİSİNDE ÇALIŞIYORUZ"

TRIPP projesinin küresel tedarik zincirlerinin istikrarına katkı sunacağını belirten Paşinyan, "Artık Azerbaycan ile barış içindeyiz. İki yıldır ateş açılmadı ve can kaybı yaşanmadı. Bu, bağımsızlığımızdan bu yana eşi görülmemiş bir durumdur. Şimdi Azerbaycan ile barışı güçlendirmek ve kurumsallaştırmak için yakın iş birliği içinde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Paşinyan ayrıca, Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın çevrim içi de olsa ilk kez Ermenistan'da düzenlenen bir etkinliğe katıldığına işaret ederek kendisinin de 2028'de Azerbaycan'da düzenlenecek AST'nin 10'uncu zirvesine katılmayı umduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da zirvede yer aldığını hatırlatan Paşinyan, bunun Türkiye'den bu düzeyde Ermenistan'a gerçekleştirilen ilk ziyaret olduğunu kaydetti.