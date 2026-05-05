Nikol Paşinyan davul çaldı, Macron mikrofonu eline aldı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ermenistan'da düzenlenen zirveye katıldı.

Macron, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu'nun (AST) 8'inci Zirvesi'ne katıldı ve çeşitli temaslarda bulundu.

GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI

Macron, Avrupa Siyasi Topluluğu'nun 8'inci Zirvesi'nin ardından basına açıklamalarda bulundu.

Ermenistan'daki ziyaretin ikili görüşmelere ayrılan bölümünün başlayacağını ifade eden Macron, mevcut ortamda bu zirvenin Erivan'da yapılmasının önemli olduğunu belirtti.

Akabinde ise Paşinyan ile birlikte şarkı söyledi.

PAŞİNYAN ÇALDI, MACRON SÖYLEDİ

Emmanuel Macron, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın davulu eşliğinde mikrofonu eline aldı.

AB zirvesi için Erivan’da bulunan Macron, zirve yemeğinde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın davulu eşliğinde, Ermeni-Fransız müzisyen Charles Aznavour’un “La Boheme” şarkısını söyledi.

DİKKAT ÇEKEN TERCİH

Giacomo Puccini'nin ünlü operası La Boheme, 1830'lar Paris'inde yoksulluk içinde yaşayan bir grup genç sanatçının aşk, dostluk ve hayat mücadelesini anlatıyor.