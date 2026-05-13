Nikol Paşinyan: Hayal dünyamızdan çıkıp gerçekleri görmeliyiz

Ermenistan ile Türkiye arasından normalleşme süreci...

İki ülke birçok alanda yeni işbirlikleri oluşturmak için temaslarını sürdürürken Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da dikkat çeken açıklamalarına devam ediyor.

Barış konusunda önemli mesajlar veren Ermenistan Başbakanı, bunlara bir yenisini daha ekledi.

"ETRAFIMIZDA TOPLAM 135 MİLYON TÜRK YAŞIYOR"

Ülkesinin içinde bulunduğu coğrafyaya atıfta bulunan Paşinyan, "Batımızda, Türkiye'de 90 milyon Türk, doğumuzda Azerbaycan'da 10 milyon Türk ve güneyimizde İran'da 35 milyon Türk var." dedi.

"HAYAL DÜNYAMIZDAN ÇIKIP GERÇEKLERİ GÖRMELİYİZ"

Bazı kesimlerin bu durumu görmezden gelerek hata yaptığını ifade eden Ermeni lider, şunları söyledi:

“Bizden kaç tane var?



3 milyon Ermeni...



Hayal dünyamızdan çıkıp gerçekleri görmeliyiz.”

'KARABAĞ KONUSUNU KAPATIYORUZ' DEMİŞTİ

Paşinyan, daha önce yaptığı açıklamada kimin bir zamanlar nerede yaşadığı konusunun artık kurcalanmaması gerektiğini söyleyerek Karabağ konusunu kapattıklarını söylemişti.

Barışa ulaşmalarının yolunun bu olduğunu söyleyen Paşinyan, "Artık kimin bir zamanlar nerede yaşadığı konusunu kurcalamayacağız. Karabağ konusunu kapatıyoruz. Ancak bu şekilde barışa ulaşabiliriz." ifadelerini kullanmıştı.