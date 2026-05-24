Nikol Paşinyan: Türk demiryolu Ermenistan’ın ihracat ve ithalatı için açıldı

Yıllardır süren anlaşmazlıklar tek tek ortadan kalkmaya başladı.

Ermenistan ve Türkiye, ilişkilerin toparlanmasına yönelik yeni bir adım attı.

DEMİR YOLU BAĞLANTISI GÜÇLENİYOR

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi sürecinde yeni bir karar alındığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Nikol Paşinyan, Azerbaycan üzerinden açılan demir yolu hattının ardından, Gürcistan üzerinden Türkiye’ye uzanan demir yolu bağlantısının da Ermenistan’ın ihracat ve ithalatı için kullanılmaya başlandığını belirtti.

İHRACAT VE İTHALATA AÇILDI

Paşinyan, “Azerbaycan demir yolu hattını takiben, Gürcistan üzerinden Türkiye demir yolu bağlantısının da Ermeni ihracat ve ithalatına açıldığını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu, ülkemizin ekonomik hayatı için önemli bir gelişmedir.” ifadelerini kullandı.

"İŞ BİRLİĞİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Ermenistan Başbakanı ayrıca, “Türkiye ve Gürcistan’daki ortaklarımıza yapıcı iş birliği için teşekkür ediyoruz.” dedi.

NORMALLEŞME SÜRECİNE DİKKAT ÇEKİLMİŞTİ

Geçtiğimiz haftalarda Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan ticaretin başlatılmasına yönelik hazırlıkların tamamlandığını açıklamış, 2022’den bu yana devam eden normalleşme sürecine dikkat çekmişti.

Keçeli, bu kapsamda atılan güven artırıcı adımlar çerçevesinde iki ülke arasındaki doğrudan ticaretin başlatılmasına ilişkin hazırlıkların tamamlandığını ifade etmişti.