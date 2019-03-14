Nil Karaibrahimgil'in ilham odası

Şarkıcı Nil Karaibrahimgil, evindeki kitaplığı sosyal medya hesabından paylaştı.

Bir kütüphaneyi andıran renkli odasında poz veren Karaibrahimgil, yazılarını da burada yazdığını söyledi. Hatta şarkılarının birçoğunu da burada yazan sanatçının odası çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

"HER ŞEYİ OKU"

Karaibrahimgil, paylaştığı fotoğrafın altına şunları yazdı: ‘Her gün oku. Her şeyi oku. Ağaç olmak nasıldır, Van Gogh olmak nasıldır, İkinci Dünya Savaşı’na katılmış olmak nasıldır? Öğren. Bir gün hepsi, bir yapboz gibi, birleşip sana inanılmaz gerçekleri gösterecek.’