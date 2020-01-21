Nilüfer, domuz gribi oldu

Meme kanseri nedeniyle uzun süre tedavi gören Nilüfer’in, geçen hafta rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı.
1 HAFTARDIR TEDAVİ GÖRÜYOR
Domuz gribi teşhisi konulan ünlü sanatçının, 1 haftadır Nişantaşı’ndaki özel bir hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.
İLKER AYRIK DA HASTANEDE
Sanat dünyasından bir başka hastalık haberi de İlker Ayrık’tan geldi. “Keşanlı Ali Destanı” oyunuyla seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Ayrık, yüksek ateş şikayetiyle gittiği hastanede zatürre şüphesiyle tedavi altına alındı. Ayrık’ın tedavisi nedeniyle “Keşanlı Ali Destanı”nın galası, şubat ayına ertelendi.