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Nilüfer, domuz gribi oldu

Şarkıcı Nilüfer, son yıllarda sıkça görülen domuz gribi hastalığına yakalandı.

Haber Merkezi | 21.01.2020 - 09:02..
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Meme kanseri nedeniyle uzun süre tedavi gören Nilüfer’in, geçen hafta rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı.

1 HAFTARDIR TEDAVİ GÖRÜYOR

Domuz gribi teşhisi konulan ünlü sanatçının, 1 haftadır Nişantaşı’ndaki özel bir hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

Nilüfer, domuz gribi oldu

İLKER AYRIK DA HASTANEDE

Sanat dünyasından bir başka hastalık haberi de İlker Ayrık’tan geldi. “Keşanlı Ali Destanı” oyunuyla seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Ayrık, yüksek ateş şikayetiyle gittiği hastanede zatürre şüphesiyle tedavi altına alındı. Ayrık’ın tedavisi nedeniyle “Keşanlı Ali Destanı”nın galası, şubat ayına ertelendi.

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