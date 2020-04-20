taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9242
Euro
7.5273
Altın
1682.26
Borsa
98179.82
Gram Altın
373.856
Bitcoin
49669.83

Nilüfer: Utandığımdan susuyorum

Geçtiğimiz ocak ayında domuz gribi nedeniyle bir süre hastanede yatan Nilüfer, koronavirüs salgınıyla ilgili bir paylaşımda bulundu.

Haber Merkezi |
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

Nilüfer: Utandığımdan susuyorum

Nilüfer, sağlık çalışanlarının koronavirüse karşı mücadelesinin en büyük destekçisi olduğunu söyledi.

Usta sanatçı, 3 buçuk aydır evden çıkmadığını belirterek karantina günlerinde sağlığın öneminden bahsetti:

"TAM İYİLEŞMİŞTİM..."

“20 gün hastanede kaldım. Domuz gribi kapmıştım. Akciğerlerimde de mantar enfeksiyonu oluşmuştu ve bu durum beni hırpaladı. Tam iyileştim derken de pandemi başladı. Uzun süre kapalı kalan biri olarak zaman zaman isyan edip sıkıldım.

"UTANIP SUSUYORUM"

Sağlık çalışanlarımızın her gün risk altında çalışmak zorunda olmalarını düşündüm ve kendimi onların yerine koydum. Utanıp susuyorum.”

İlginizi Çekebilir
Dilan Çıtak Tatlıses: İdo ile görüşmüyoruz
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, kardeşi İdo ile aralarının bozuk olduğunu söyledi.
Kıvanç Tatlıtuğ'un şifa listesi
Koronavirüs testi negatif çıkan, ancak zatürre teşhisi konulan Kıvanç Tatlıtuğ, gördüğü tedavinin ardından Kemerburgaz’daki evinde dinlenmeye çekilmişti.
Coşkun Sabah: Emrah'ın bir tık altındayım
Yaptığı açıklamayla tepki toplayan Coşkun Sabah, 'yanlış anlaşıldım' dedi.
Aslı Enver'in yeni aşkı Kerem Tunçeri ifşa oldu
Murat Boz!la yaşadığı dört yıllık ilişkisini kısa bir süre önce bitiren Aslı Enver gönlünü eski basketbolcu Kerem Tunçeri’ye kaptırdı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İstanbul'da mangal sevdası çatıya çıkardı
İstanbul'da mangal sevdası çatıya çıkardı
131
Sokağa çıkma yasağı bitti
Sokağa çıkma yasağı bitti
186
New York Belediye Başkanından Trump'a: Ölelim mi istersin
New York Belediye Başkanından Trump'a: Ölelim mi istersin
25
Koronavirüsü yenen sağlık çalışanlarından mesaj
Koronavirüsü yenen sağlık çalışanlarından mesaj
33
Sokağa çıkma yasağı sonrası açılan marketlere ceza
Sokağa çıkma yasağı sonrası açılan marketlere ceza
1
Uyuşturucu operasyonunda jandarmayla çatıştılar
Uyuşturucu operasyonunda jandarmayla çatıştılar
35
Rize'de 700 metre mesafeden drone ile alışveriş
Rize'de 700 metre mesafeden drone ile alışveriş
17
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir