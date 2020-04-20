Nilüfer: Utandığımdan susuyorum

Nilüfer, sağlık çalışanlarının koronavirüse karşı mücadelesinin en büyük destekçisi olduğunu söyledi.

Usta sanatçı, 3 buçuk aydır evden çıkmadığını belirterek karantina günlerinde sağlığın öneminden bahsetti:

"TAM İYİLEŞMİŞTİM..."

“20 gün hastanede kaldım. Domuz gribi kapmıştım. Akciğerlerimde de mantar enfeksiyonu oluşmuştu ve bu durum beni hırpaladı. Tam iyileştim derken de pandemi başladı. Uzun süre kapalı kalan biri olarak zaman zaman isyan edip sıkıldım.

"UTANIP SUSUYORUM"

Sağlık çalışanlarımızın her gün risk altında çalışmak zorunda olmalarını düşündüm ve kendimi onların yerine koydum. Utanıp susuyorum.”