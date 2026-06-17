Nimet Özdemir, CHP'den istifa etti

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Cumhuriyet Halk Partisi, bölündükçe bölünüyor.

Mutlak butlan davasında karar çıktı, Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi geri döndü...

Özgür Özel ve ekibi de görevden alınırken, CHP'de de çift başlılık ortaya çıktı.

Özel'in yeni parti kuracağına yönelik iddialar sürerken partiden, şoke eden bir istifa haberi geldi.

NİMET ÖZDEMİR İSTİFA ETTİ

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, partisinden istifa etti.

"GÖRDÜĞÜM LÜZUM ÜZERİNE"

Özdemir, TBMM Başkanlığına sunduğu istifa dilekçesinde "Gördüğüm lüzum üzerine Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ediyorum. Gereğini saygılarımla arz ederim." ifadelerini kullandı.

ROZETİNİ ÖZEL TAKMIŞTI

Özdemir, 2023 seçimlerinde İyi Parti'den milletvekili seçilmişti.

Ekim 2024 tarihinde CHP'ye geçmiş ve rozetini de Özgür Özel takmıştı.

MERAL AKŞENER GİTTİ, PARTİ DAĞILDI

Meral Akşener sonrası Nimet Özdemir olmak üzere partiden ayrılan ana kademe şöyleydi;

- Koray Aydın

- Kürşad Zorlu

- Ünal Karaman

- Mehmet Selim Ensarioğlu

- Nebi Hatipoğlu

- Adnan Beker

- Ümit Özlale

- Yüksel Arslan

- Bilal Bilici

- Ahmet Ersagun Yücel

- Seyithan İzsiz

- Nimet Özdemir

- Sibel Yanıkömeroğlu

- Aykut Kaya

- Ersin Beyaz

Nimet Özdemir, İyi Parti'den istifa ettiğini duyurdu